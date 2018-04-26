На межкорейский саммит аккредитовано почти 3000 журналистов из 40 стран

Стартующий завтра межкорейский саммит установил рекорд по сравнению с аналогичными мероприятиями 2000 и 2007 годов по числу аккредитованных представителей СМИ.

По информации организаторов, в освещении саммита непосредственно принимают участие 2850 сотрудников СМИ. Они представляют 360 газет, изданий, телеканалов и информационных агентств из 41 страны мира. От Южной Кореи работает 1981 журналист из 176 изданий, тогда как число иностранных репортеров составляет 869 человек из 184 изданий.

Нынешний саммит характеризуется беспрецедентной открытостью для СМИ. Важнейшие моменты встречи будут транслироваться в прямом эфире. При этом южнокорейцы пообещали, что для трансляции будут применены новейшие технологии 5G, которые позволяют создать «эффект личного присутствия». Эти технологии уже были успешно использованы в ходе зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане в феврале-марте 2018 г.

Южнокорейское правительство для аккредитованных журналистов открыло специальный пресс-центр, который находится в большом выставочном комплексе KINTEX в городе Коян, что на пути из Сеула к межкорейской границе.