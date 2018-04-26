Россияне посмеялись над девизом сборной на чемпионате мира-2018

Россиянам предложили выбрать официальный девиз футбольной сборной на домашнем чемпионате мира по футболу-2018. Опрос опубликован в официальном Twitter-аккаунте турнира.

Болельщикам представили на выбор три варианта. «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «играй с открытым сердцем», «русские медведи движутся к победе». Однако у россиян возникли собственные альтернативы предложенным лозунгам.

«Ваши ожидания — это ваши проблемы!», — предложил пользователь @Gadjet1987.

«На дворе трава, на траве дрова!», — написал @Inquisitor_rus.

«Русские медведи движутся к победе, На пути Салах — бьет им прямо в пах))))», — предлагает @SerZhi34rus.

«И так сойдет», — предложил @JuOffTheGame.

«"Главное не победа-главное участие!" — вот лучший девиз для сборной по футболу!», — написал @UncleZnu.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Соперниками российской сборной на групповом этапе станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.