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Рене Игита: Хамес — прирожденный лидер сборной Колумбии. Верю в успех сборной на ЧМ
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Рене Игита: Хамес — прирожденный лидер сборной Колумбии. Верю в успех сборной на ЧМ 

Советский спорт 1 час назад
— Колумбия поедет в Россию с желанием пойти дальше, чем в Бразилии-2014. Как высоко она может забраться? — Находясь вне команды, остается только желать ей удачи. Сейчас, после успешной квалификации, самое меньшее, на что надеешься — это на приятный сюрприз. И успокаиваешь себя: «Скромнее, скромнее…» Но там, в России, соперники встретятся с монстром — сборной Колумбии, имеющей в своем составе Хамеса Родригеса, Фалькао и многих других, кто играет в зарубежных клубах. Я очень верю в этих парней и в тренерский штаб.
— Хамес — лидер нынешней команды Хосе Пекермана? — Он — прирожденный лидер. И потому сегодня он — самый яркий представитель нашей сборной и нашей страны, и за это мы его так ценим. Хамес добился всего благодаря таланту, скромности и трудолюбию. Это футболист без слабых мест: бомбардир, технарь, командный игрок. Может сделать хорошую передачу с фланга, забить сам, оказаться там, где его не ждут. Он пришелся бы ко двору в любой команде мира.
— Можно ли его сравнить с кем-либо из вашего поколения? — Если только с Пибе (Карлос Вальдеррама — прим.). Он был не столь быстр, но зато очень быстро соображал. И он был очень опытен: Пибе уже играл во Франции, когда мы только-только начинали покидать Колумбию. Потом этот мир открылся для нас, и сегодня я гляжу с удовлетворением на то, как много колумбийцев играют по всему свету.
— Как оцените уровень вратаря Давида Оспины? — Так же, как Хамес и Фалькао, Оспина входит в костяк команды. Хорошо играет ногами, хотя предпочитает оставаться в воротах и не рисковать чрезмерно. Впрочем, когда необходимо, он это делает. Тут ведь как? Если есть возможность овладеть мячом и начать атаку, это хорошо, но иногда приходится выносить мяч на трибуну. Можно и так, и так. Самое главное — уберечь ворота. Безопасность — не обязательно глухая оборона. Безопасности можно добиться, если сам создаешь угрозы. А это можно делать, только владея мячом. Есть разные способы защищаться. У меня был свой.
— Кто из современных голкиперов вам нравится? — Немец Мануэль Нойер. У него все просто и понятно. Пришел, сыграл, помог команде. Отлично! В наши дни вратарям приходится больше работать, улучшая игру ногами, но таково веление времени. Это реальность, позволяющая мне говорить, что когда-то я сделал кое-что важное, то, что другие анализировали и потом копировали. Мне очень приятно вспоминать, что не свернул со своего пути, несмотря на все свои ошибки. Но это не было клоунадой или желанием пощекотать нервы, создавая рискованные ситуации. Я поступал так, потому что считал, что это наилучший путь к успеху для моей команды.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Колумбии сыграет с командами Польши, Японии и Сенегала.
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