Лэнс Стролл — о Гран-при Баку Формулы-1, Фелипе Массе и Жаке Вильнёве

Канадцев в Формуле-1 не было со времён Жака Вильнёва, который после чемпионского титула в 1997 году сбавил обороты и последние годы карьеры провёл в борьбе далеко от первых мест. И вот в прошлом году появился совсем юный Лэнс Стролл, который умудрился в первый же сезон заехать на подиум за рулём «Уильямса». Пусть по чистой скорости канадец и уступал Фелипе Массе, но в целом скорее превзошёл ожидания, нежели разочаровал. При этом ожидания эти были не самыми высокими, это тоже необходимо признать.

Так получилось, что российские болельщики с особыми вниманием следят за результатами Лэнса в этом сезоне, потому что канадец является напарником нашего Сергея Сироткина в «Уильямсе». «Чемпионат» побеседовал со Строллом в моторхоуме британской команды в Баку и обсудил текущие проблемы «Уильямса», а также взаимоотношения канадца с его бывшим и нынешним напарниками по команде.

— Лэнс, какие у вас остались впечатления от первых трёх гонок нового сезона Формулы-1? — Должен сказать, что старт сезона получился очень тяжёлым для нас. Определённо это не то место, где мы хотели бы находиться. Нам необходимо работать намного больше, чтобы появилась возможность добиться прогресса.

— Это если говорить о машине. А вы сами чувствуете, что прибавили по сравнению с прошлым сезоном? — Безусловно, я стал опытнее и лучше. Я теперь ещё больше уверен в собственных силах. Думаю, что нахожусь на пике формы и выдаю максимум того, что возможно в данных условиях. Приятно это чувствовать и осознавать.

— В каких именно аспектах вам удалось прибавить, на ваш взгляд? — Думаю, что это в первую очередь касается большого объёма знаний, которые я получил. Я научился справляться со своими ожиданиями. Опять же сейчас я полностью уверен в себе, и это позволяет лучше управлять и настраивать машину. Я знаю, как будет вести себя болид, знаю, как работать с инженерами. Не могу сказать, что сейчас мне всё даётся легко в этом плане. В Формуле-1 в принципе не бывает легко, но комфортнее стало точно. — Показалось, что в Китае «Уильямсу» всё-таки удалось добиться некоторого прогресса по сравнению с первыми двумя этапами. Согласны? — Да, пожалуй, совсем небольшие улучшения действительно произошли. Но мы по-прежнему очень сильно отстаём от большинства команд, нам совсем не хватает темпа. — Падди Лоу отметил, что «Уильямсу» стало комфортнее работать с шинами типа «софт». Вы чувствуете это? — Честно говоря, нет. Я думаю, что всё в целом довольно плохо. Может быть, некоторые комплекты работают чуть лучше, чем другие, но я бы не стал заострять внимание именно на «софте».

— Правда ли, что основной проблемой «Уильямса» сейчас является не слишком эффективная работы системы охлаждения? — Да, это всё чистая правда. Машина действительно сильно перегревается, из-за этого мы теряем время. Это проблема очень конкретная и специфическая, но, как вы понимаете, в конечном счёте это влияет на работу всей машины. — Удалось ли понять, как решить эту проблему? — Безусловно. Мы нашли причину всего этого и уже начали работать над устранением проблемы. Надо понимать, что такие вещи нельзя исправить за одну ночь. Придётся проявить немного терпения. Могу сказать, что когда мы вернёмся в Барселону, то можно будет ожидать серьёзных изменений и улучшений. — Вам придётся возвращаться скорее к образцу этой системы прошлого года или надо будет придумывать что-то кардинально новое? — Всё не так просто на самом деле. Всё-таки в этом сезоне появилась система Halo, были другие изменения в регламенте, так что будет непросто вернуться к той системе охлаждения, которую мы использовали в прошлом году. Скорее, можно говорить о перепланировке, если можно так выразиться. Подход, который мы применили к машине в этом сезоне, очевидно, вообще не сработал.

— По итогам пятничных тренировок в Азербайджане вы заняли 11-е и 14-е места соответственно. Вы довольны итогами этого дня? — Нам нужно сначала изучить данные телеметрии, чтобы понять, где именно мы находимся сейчас. Пожалуй, ещё слишком рано делать выводы по нашему темпу в Баку. «Уильямсу» по-прежнему надо проделать массу работы. Что-то уже сделано по ходу первых двух сессий, но основная работа впереди. Говорите, я негодовал по радио во время второй тренировки? Было дело, но мы внесли коррективы в работу машины, и дела стали лучше. В целом это был непростой день. — В связи со всем вышесказанным, какие у вас ожидания от уик-энда в Баку, где в прошлом году вы поднялись на подиум? — Будет точно намного сложнее повторить тот результат (смеётся). Но в Формуле-1 всё возможно. Если смотреть реалистично на нашу форму, то о подиуме, конечно, говорить не приходится, но мы постараемся немного прибавить по сравнению с прошлыми гонками этого сезона. В Баку городская трасса, так что возможны выезды машины безопасности и другие моменты, которые могут внести суматоху в ход гонки. В прошлом году было какое-то безумство, так что нашей задачей будет максимально воспользоваться любыми возможностями, которые наверняка появятся по ходу уик-энда.

— Проход во вторую часть квалификация — это та самая реалистичная цель? — Пожалуй, да. Может, мы сможем даже ещё прибавить, но пока мы испытываем трудности тяжело заглядывать далеко вперёд. — Кстати, о квалификациях. Вы пока проигрываете своему партнёру по команде в этом компоненте. Сложности были и в прошлом году, когда вы уступали Фелипе Массе. Считаете ли вы это проблемой? — Мне кажется, что моя квалификационная форма не так плоха, как можно подумать. На последних двух Гран-при действительно не всё получалось, но очки дают в воскресенье, а не в субботу, как бы банально это ни звучало (улыбается).

— В Формуле-1 было не так много канадских гонщиков. Как в Канаде относятся к тому, что вы выступаете в королевских гонках и уже поднимались на подиум? Привлекает ли это много внимания? — Если честно, я стараюсь не увлекаться сильно тем, как меня воспринимают в Канаде, что обо мне говорят. Я не так часто бываю дома в Канаде. Пожалуй, я мотаюсь туда летом во время паузы и на Рождество. Лично для меня особенно ничего не изменилось с тех пор, как я стал пилотом Формулы-1. Я веду всё тот же образ жизни, у меня те же друзьями, с которыми я вырос, я говорю с теми же людьми. Всё так, как и было. Что касается популярности Формулы-1 в целом в Канаде, то, думаю, Монреаль здесь выделяется на фоне остальных городов страны. Я обожаю приезжать туда на гонку, великолепная атмосфера как на трибунах, так и во всём городе. — В Северной Америке в целом IndyCar популярнее Формулы-1, если говорить про гонки машин с открытыми колёсами. Вы никогда не думали сделать карьеру в этой серии? — Нет, я всегда мечтал только о Формуле-1. Честно говоря, даже не задумывался о такой возможности, хотя знаю, что IndyCar действительно у нас популярен. В Торонто проходит один из этапов.

— А с канадскими гонщиками из других серий поддерживаете связь? С Джеймсом Хинчклиффом Робертом Уикенсом , Бруно Спенглером, например? — Мы довольно хорошо знакомы с Робом Уикенсом. Нам доводилось гоняться во время одного уик-энда, когда я выступал в Формуле-3, а он гонялся в DTM. Мы виделись во время гонок, там и познакомились. Канадское гоночное братство? Нет, пожалуй, такого нет (смеётся). Да, я знаю, что ребята с Австралии и Новой Зеландии дружат. Наверное, у меня пока просто не было возможности поближе познакомиться с соотечественниками. При этом я их всех очень уважаю, знаю, где они выступают и слежу за результатами по мере возможности. — Ещё один канадский гонщик, Жак Вильнёв, любит покритиковать как вас, так и вообще многих в Формуле-1… — О, да! Жак есть Жак. Он не особенно любит других людей (улыбается). Мне нечего сказать по поводу Вильнёва, меня совершенно не беспокоят его высказывания. Я просто концентрируюсь на своей работе.

— Что можете сказать о своих отношениях с Фелипе Массой, который постоянно говорил по ходу прошлого сезона, что является вашим наставником? Вы, похоже, не разделяете это мнение. — Фелипе был хорошим напарником, он был очень быстр и конкурентоспособен. Он всегда относился ко мне с большим уважением, и я отвечал ему взаимностью. Но в конце концов каждый управляет своей машиной во время гонки, и каждый хочет быть быстрее напарника. Так происходит везде — в каждой серии, в каждой категории. Мы изучали данные друг друга, обменивались некоторой информацией, на этом строились наши отношения. Не согласен с тем, что у нас были плохие отношения. Наоборот, всё было позитивно и хорошо. Я был рад, что именно Фелипе был моим напарником. Но здесь надо поставить точку, на этом наши отношения заканчивались. Ещё раз подчеркну, что Масса не был плохим парнем ни в одном из аспектов, при этом я бы строил отношения в таком же ключе с любым другим гонщиком. — Как можете охарактеризовать взаимоотношения со своим нынешним напарником — Сергеем Сироткиным? — У нас всё замечательно, нет никаких проблем. С моей стороны подход не меняется. Я всегда уважаю своих партнёров по команде, но при этом каждый занимается своими делами. У нас очень хорошие рабочие отношения.