Стролл: рад, что Масса был моим напарником, но здесь надо поставить точку

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл прояснил ситуацию со своими высказываниями в адрес бывшего напарника по команде Фелепе Массы. Канадец ранее заявил, что Масса не являлся его наставником, на что Фелипе коротко ответил в твиттер-аккаунте: «Лучше не комментировать».

«Фелипе был хорошим напарником, он был очень быстр и конкурентоспособен. Он всегда относился ко мне с большим уважением, и я отвечал ему взаимностью. Но в конце концов каждый управляет своей машиной во время гонки, и каждый хочет быть быстрее напарника. Так происходит везде — в каждой серии, в каждой категории. Мы изучали данные друг друга, обменивались некоторой информацией, на этом строились наши отношения. Не согласен с тем, что у нас были плохие отношения. Наоборот, всё было позитивно и хорошо.