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Стролл: рад, что Масса был моим напарником, но здесь надо поставить точку
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Стролл: рад, что Масса был моим напарником, но здесь надо поставить точку 

Чемпионат.com 1 час назад
Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл прояснил ситуацию со своими высказываниями в адрес бывшего напарника по команде Фелепе Массы. Канадец ранее заявил, что Масса не являлся его наставником, на что Фелипе коротко ответил в твиттер-аккаунте: «Лучше не комментировать».
«Фелипе был хорошим напарником, он был очень быстр и конкурентоспособен. Он всегда относился ко мне с большим уважением, и я отвечал ему взаимностью. Но в конце концов каждый управляет своей машиной во время гонки, и каждый хочет быть быстрее напарника. Так происходит везде — в каждой серии, в каждой категории. Мы изучали данные друг друга, обменивались некоторой информацией, на этом строились наши отношения. Не согласен с тем, что у нас были плохие отношения. Наоборот, всё было позитивно и хорошо.
Я был рад, что именно Фелипе был моим напарником. Но здесь надо поставить точку, на этом наши отношения заканчивались. Ещё раз подчеркну, что Масса не был плохим парнем ни в одном из аспектов, при этом я бы строил отношения в таком же ключе с любым другим гонщиком», — заявил Стролл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.
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