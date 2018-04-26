Ферстаппен: не чувствую никакого прессинга из-за аварий, продолжу атаковать

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его серия аварий и ошибок на старте сезона-2018 никак не повлияет на подход к гонкам. На Гран-при Бахрейна голландец сошёл из-за последствий контакта с Льюисом Хэмилтоном , а на Гран-при Китая врезался в Себастьяна Феттеля, за что получил 10-секундный штраф.

«Я уже извинился перед Себастьяном, думаю, что инцидент исчерпан. Вы учитесь на подобных ошибках. Когда я последний раз извинялся перед другим гонщиком? Такое случается не очень часто (после долгой паузы — прим. «Чемпионата»). Иногда это нужно делать. Не могу вспомнить, вот вообще никак… Хотя, наверное, перед Дэном в Венгрии в прошлом году.

Не чувствую никакого прессинга из-за этих аварий, продолжу атаковать в своём стиле. Я здесь не для того, чтобы финишировать пятым. В Китае у меня была машина, чтобы победить. Да, я совершил несколько ошибок, потому что слишком хотел победить.