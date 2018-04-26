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Комитеты мэрии преобразуют в управления ради экономии средств
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Комитеты мэрии преобразуют в управления ради экономии средств 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Комитеты администрации Волгограда станут управлениями в рамках реорганизации.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», вместо должности председателя комитета правового обеспечения и его заместителя появится замглавы администрации города — начальник правового управления. Он будет не только курировать юридическую службу, но и контролировать деятельность управделами, контрольного управления и отдела кадров.
Главой нового управления станет Дмитрий Любитенко, который сейчас руководит комитетом правового обеспечения горадминистрации.
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