Комитеты мэрии преобразуют в управления ради экономии средств

Комитеты администрации Волгограда станут управлениями в рамках реорганизации.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», вместо должности председателя комитета правового обеспечения и его заместителя появится замглавы администрации города — начальник правового управления. Он будет не только курировать юридическую службу, но и контролировать деятельность управделами, контрольного управления и отдела кадров.

Главой нового управления станет Дмитрий Любитенко, который сейчас руководит комитетом правового обеспечения горадминистрации.