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Новый сезон проекта «Дыхание улиц» стартует в Вологде 29 апреля
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Новый сезон проекта «Дыхание улиц» стартует в Вологде 29 апреля 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Ежегодно городской фестиваль уличных видов спорта собирает порядка 250 спортсменов из Вологды и других городов. Этот фестиваль станет уже пятым по счету.
«Дыхание улиц» — это спортивный молодежный проект, в котором могут участвовать представители уличных, силовых и экстремальных видов спорта. В юбилейном сезоне предусмотрено 12 направлений. Среди них как традиционные: воркаут, BMX, алтимат фрисби, стритбол, граффити, так и новые дисциплины: скейтбординг и уличный футбол. Последняя дисциплина включена организаторами в программу фестиваля в преддверии Чемпионата мира по футболу.
«Первоначально мы задумывали проект как продвижение лишь воркаута, который пять лет назад только набирал обороты. Но спустя время стало понятно, что есть и другие виды уличного спорта, которые нуждаются в поддержке и востребованы среди молодежи. Важно сделать их более открытыми, известными, ведь среди уличных спортсменов много профессионалов, которые могут поделиться своими умениями. Наряду с этим мы хотим привить молодежи любовь к спорту, каким бы он ни был — в тренажерном зале или вне его», — рассказал куратор проекта «Дыхание улиц» Кирилл Ковалев.
Сезон уличных видов спорта откроется в Вологде с 29 апреля масштабным велозаездом, участники которого стартуют с площади Революции в 11.00. Регистрация на соревнования уже открыта в группе «Дыхание улиц» в социальной сети. С 1 июня начнутся отборочные состязания каждой из категорий. Заявки на участие можно подавать до 31 мая.
Финал проекта — фестиваль уличной культуры «Энергия улиц» — состоится 30 июня на площадке около Драмтеатра. Напомним, на его проведение организаторы выиграли президентский грант в полмиллиона рублей. На мероприятии вологжане увидят хип-хоп и рок-концерты, танцевальное шоу, шоу dj-parade, летний open-air. Также будут организованы различные интерактивные площадки: спортивные, интеллектуальные и даже инновационные. Здесь же состоится и награждение победителей проекта.
Добавим, ежегодно проект объединяет не только сотни спортсменов, но и тысячи зрителей. В прошлом году на площадках фестиваля побывали 5000 человек.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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