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Трамп допустил, что поучаствует в расследовании о «вмешательстве России»
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Трамп допустил, что поучаствует в расследовании о «вмешательстве России» 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал не вмешиваться в расследование минюста о вмешательстве России в выборы 2016 года, но не исключил, что изменит такое отношение.
"Люди в министерстве юстиции, которые не должны там находиться, ведут «охоту на ведьм» на президента. И я занял позицию, но я не обязан ее занимать и, может быть, изменю мнение, что я не буду вмешиваться (в работу) министерства юстиции. Я подожду, когда все закончится", — сказал он в четверг в эфире телеканала Fox News.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
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