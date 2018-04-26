Аксенова: первичному звену врачей можно повысить зарплату путем повышения тарифов

По ее мнению, уже сегодня первичному звену врачебного персонала возможно повысить зарплату на 1,7 раза путем повышения тарифов. «Мы предлагаем внести поправки в законодательство, чтобы лоббирующие зарплату медиков профсоюзы могли полноправно входить в различные тарифные комиссии», — отметила она.

Аксенова призвала Минздрав активно «мониторить тарифную ситуацию в регионах». Она сообщила о том, что в ОНФ поступают жалобы на то, что там, где тарифы выше, не используется ресурс для повышения заработной платы врачам.

В соответствии с указами президента РФ, целевой показатель по соотношению средней заработной платы врачей и средней заработной платы в регионах в 2018 году должен составить 200 процентов. При этом в ОНФ поступают сигналы о серьезных расхождениях декларируемых и реальных зарплат медицинских работников.