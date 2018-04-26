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Аксенова: первичному звену врачей можно повысить зарплату путем повышения тарифов
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Аксенова: первичному звену врачей можно повысить зарплату путем повышения тарифов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По ее мнению, уже сегодня первичному звену врачебного персонала возможно повысить зарплату на 1,7 раза путем повышения тарифов. «Мы предлагаем внести поправки в законодательство, чтобы лоббирующие зарплату медиков профсоюзы могли полноправно входить в различные тарифные комиссии», — отметила она.
Аксенова призвала Минздрав активно «мониторить тарифную ситуацию в регионах». Она сообщила о том, что в ОНФ поступают жалобы на то, что там, где тарифы выше, не используется ресурс для повышения заработной платы врачам.
В соответствии с указами президента РФ, целевой показатель по соотношению средней заработной платы врачей и средней заработной платы в регионах в 2018 году должен составить 200 процентов. При этом в ОНФ поступают сигналы о серьезных расхождениях декларируемых и реальных зарплат медицинских работников.
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