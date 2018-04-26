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Малыши Старого Крюково забросали все городки
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Малыши Старого Крюково забросали все городки 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
24 апреля 2018г. в ФОК «Радуга» на мобильной городошной площадке прошли окружные командные соревнования по городошному спорту среди дошкольных и младших школьных учреждений, в которых участвовало 9 детских команд.
Как сообщили организаторы в Зеленоградском центре физической культуры и спорта, каждому участнику команды давалось два броска для разминки и 30 бросков, для того чтобы выбить как можно больше городков.
По мнению организаторов, соревнования прошли в теплой, дружественной атмосфере, был также показан мастер-класс. Победители в младшей группе выявились только в последних бросках. Кроме того, в старшей группе был установлен рекорд города — 7 фигур за 30 бросков!
Итоговые результаты следующие:
Дошкольные учреждения:
1 место — №853, 24 городка;
2 место — №1528, 22 городка;
3 место — №1150, 15 городков.
Школы, 3-4 класс:
1 место — №1151 (1), 35 городков;
2 место — №853, 14 городков;
3 место — №1151 (2), 13 городков.
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