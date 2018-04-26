Илья Геркус: «Локомотиву» нужно сделать последний шаг к титулу в матче с «Краснодаром»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в предстоящем матче чемпионата России с «Краснодаром» команда должна сделать последний шаг к чемпионству.

«Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче. Это все сказывается, футболисты — живые люди, не железные.

Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроения игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться о того, что произошло.

На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, который, уверен, мы можем сделать в ближайшей игре», — сказал Геркус.

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