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Илья Геркус: «Локомотиву» нужно сделать последний шаг к титулу в матче с «Краснодаром»
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Илья Геркус: «Локомотиву» нужно сделать последний шаг к титулу в матче с «Краснодаром» 

Sports.ru 1 час назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в предстоящем матче чемпионата России с «Краснодаром» команда должна сделать последний шаг к чемпионству.
«Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче. Это все сказывается, футболисты — живые люди, не железные.
Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроения игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться о того, что произошло.
На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, который, уверен, мы можем сделать в ближайшей игре», — сказал Геркус.
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