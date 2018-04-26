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Сборные команды юниоров сыграют в Черкизовском парке
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Сборные команды юниоров сыграют в Черкизовском парке 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Кубок Департамента образования по регби разыграют в нашем районе.
Сегодня начались городские соревнования по регби на Кубок Департамента образования среди школьников. Лучшие команды сыграют на футбольном поле Центра дополнительного образования «Черкизовский парк» школы №1505 «Преображенская».
Как отмечает Роман Чуканов, специалист Центра патриотического воспитания и школьного спорта столичного департамента образования, девушки и юноши посоревнуются в трех возрастных категориях: 2005, 2006 и 2007 годов рождения.
Матчи будут состоять из двух таймов по 10 минут. По итогам предварительного этапа будут определены лидеры, которые поучаствуют в борьбе за Кубок департамента образования Москвы. Победителям и призерам достанутся кубки и дипломы соответствующих степеней. Игрокам лучших команд достанутся медали и грамоты.
Соревнования начались сегодня в 15.00.
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