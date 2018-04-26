Сборные команды юниоров сыграют в Черкизовском парке

Кубок Департамента образования по регби разыграют в нашем районе.

Сегодня начались городские соревнования по регби на Кубок Департамента образования среди школьников. Лучшие команды сыграют на футбольном поле Центра дополнительного образования «Черкизовский парк» школы №1505 «Преображенская».

Как отмечает Роман Чуканов, специалист Центра патриотического воспитания и школьного спорта столичного департамента образования, девушки и юноши посоревнуются в трех возрастных категориях: 2005, 2006 и 2007 годов рождения.

Матчи будут состоять из двух таймов по 10 минут. По итогам предварительного этапа будут определены лидеры, которые поучаствуют в борьбе за Кубок департамента образования Москвы. Победителям и призерам достанутся кубки и дипломы соответствующих степеней. Игрокам лучших команд достанутся медали и грамоты.

Соревнования начались сегодня в 15.00.