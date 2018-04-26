Глава Кубани рассказал, как будут следить за безопасностью на ЧМ

КРАСНОДАР, 26 апр — РИА Новости . Безопасность команд и болельщиков во время чемпионата мира по футболу должна быть обеспечена везде — и на тренировках, и в местах проживания, и по маршрутам следования, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Сочи на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата.

"Губернатор отметил, что чемпионат мира в олимпийской столице начнется матчем принципиальных соперников — Испании и Португалии, поэтому вопросы безопасности на стадионе «Фишт», в фан-зоне должны быть на особом контроле", — говорится в сообщении краевых властей.

По словам вице-губернатора Николая Долуды, для обеспечения правопорядка на стадионе будут привлекаться сотрудники ЧОПа — не менее 800 человек в дни проведения матчей и 250 человек во другие дни. Кроме того, по периметру стадиона будут находиться сотрудники полиции и Росгвардии, дополнительно будет привлечено 550 казаков.

"Безопасность команд и болельщиков должна быть обеспечена везде — и на тренировках, и в местах проживания, и по маршрутам следования", — сказал Кондратьев.

Губернатор также напомнил, что матчи пройдут в разгар курортного сезона, и поручил обеспечить беспрепятственное передвижение людей на транспорте. «В городах должны быть понятные наглядные указатели, как доехать до нужного объекта. Необходимо доработать и довести до горожан схему движения автомобилей», — сказал представителям ГИБДД глава региона.

Отмечается, что на чемпионате будут использоваться 60 автобусов, приобретенных к Кубку конфедераций, еще 74 будет арендовано дополнительно. По территории Сочи будет курсировать 70 пар электричек, на курорт дополнительно прибудут 52 поезда, которые смогут вместить более 30 тысяч пассажиров.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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