МИД возмущен отказом США выдать визы российским спортсменам

Посольство США в Москве в марте отказало сборной России по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира. Команда Ирана ранее отказалась от участия в турнире.

"Совершенно возмутительный случай произошёл недавно с нашей сборной командой по вольной борьбе. США, страна-хозяйка состоявшегося в начале апреля Кубка мира, попросту отказала в выдаче виз всем членам российской команды, просто перекрыла доступ на турнир", — заявила она.

"По сути, страна, принимающая у себя международные соревнования, стала решать, исходя из своих политических предпочтений, какие государства могут принять в них участие, а какие — не могут", — отметила Захарова.

По ее словам, этот вопиющий прецедент является грубейшим нарушением со стороны государства-организатора правил проведения спортивного турнира.

Официальный представитель МИД также призвала к прекращению «порочной» практики вовлечения спорта в политику. «Спорт призван сближать страны и народы, а политика должна разрушать преграды, которые люди создали, в том числе и в спорте», — сказала она.