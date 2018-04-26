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Более 10 млн рублей потратят на строительство футбольного поля в одном из районов КБР
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Более 10 млн рублей потратят на строительство футбольного поля в одном из районов КБР 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 26 апреля. /ТАСС/. Футбольное поле стоимостью 10,8 млн рублей построят в одном из районов Кабардино— Балкарии (КБР) до конца 2018 года, средства будут выделены из регионального бюджета. Соответствующее постановление правительства принято в четверг на очередном заседании кабмина республики.
"Данный проект распоряжения правительства КБР разработан в целях развития материально-технической базы спорта Чегемского муниципального района в части закупки искусственного покрытия для стандартного футбольного поля […] учреждения дополнительного образования детско— юношеской спортивной школы олимпийского резерва муниципалитета. Субсидии из республиканского бюджета КБР бюджету муниципального образования составят более 10,8 млн рублей", — сказал и. о. министра спорта КБР Заур Хежев, представляя документ.
Он отметил, что за эти деньги в районе до конца года будет построено стандартное футбольной поле. В свою очередь районные власти подтвердили, что земельный участок под спортивный объект уже определен.
По данным Минспорта КБР, на территории субъекта действуют 21 стадион, 7 футбольных полей и более 40 мини— полей с искусственным покрытием. В настоящее время 33% жителей республики регулярно занимаются спортом. Базовыми в регионе считаются семь видов спорта: греко-римская и вольная борьба, дзюдо, бокс, легкая атлетика, рукопашный бой и футбол.
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