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Роб Клинкхаммер: «Хотелось бы привезти Кубок Гагарина в Канаду»
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Роб Клинкхаммер: «Хотелось бы привезти Кубок Гагарина в Канаду» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер отметил, что у него есть много друзей, родственников и тренеров, которые с радостью увидели Кубок Гагарина.
— Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду, но Крис Ли из «Металлурга» сказал, что ему это не удалось, — цитирует РИА «Новости» Клинкхаммера. — Не знаю, что там. Какие-то вопросы на таможне. Но я и канадский нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо очень хотим показать его Канаде. У меня много друзей, родственников и тренеров, которые с радостью увидели бы его.
Напомним, что Клинкхаммер стал автором победного гола в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:0). По традиции обладатели Кубка Гагарина могут провести один день с трофеем.
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