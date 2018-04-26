Роб Клинкхаммер: «Хотелось бы привезти Кубок Гагарина в Канаду»

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер отметил, что у него есть много друзей, родственников и тренеров, которые с радостью увидели Кубок Гагарина.

— Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду, но Крис Ли из «Металлурга» сказал, что ему это не удалось, — цитирует РИА «Новости» Клинкхаммера. — Не знаю, что там. Какие-то вопросы на таможне. Но я и канадский нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо очень хотим показать его Канаде. У меня много друзей, родственников и тренеров, которые с радостью увидели бы его.

Напомним, что Клинкхаммер стал автором победного гола в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:0). По традиции обладатели Кубка Гагарина могут провести один день с трофеем.