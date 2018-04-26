Медиаменеджер российского яхтсмена рассказал о маршруте регаты «Золотой глобус»

Медиаменеджер команды российского яхтсмена Игоря Зарецкого Расим Полоскин рассказал о маршруте регаты «Золотой глобус» 2018 года. Также Полоскин сообщил, как команда будет поддерживать связь со спортсменом.

«Сейчас все участники должны стартовать из одного места. Это место — Ле Сабль д’Олон. Яхтсмены пойдут с запада на восток, без захода в порты, города. Далее участники огибают мыс Доброй Надежды. Третья точка запланирована на Штормовой Бухте, участники должны там лечь в дрейф и передать на берег свои материалы для организаторов и, возможно, ответить на вопросы прессы, время гонки не останавливается.

Далее яхтсмены проплывают к Фолклендским островам, переплывают Атлантику и возвращаются на место. Все участники будут иметь спутниковый телефон, но с одним но. Связь они будут иметь только с гоночным комитетом. Для связи с нами Игорь сможет использовать только коротковолновую систему связи, мы уже начали её испытывать», — передаёт слова Полоскина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.