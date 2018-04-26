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Яхтсмен Зарецкий: какой смысл идти на гонку, если в ней нет риска?
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Яхтсмен Зарецкий: какой смысл идти на гонку, если в ней нет риска? 

Чемпионат.com 5 часов назад
Российский яхтсмен Игорь Зарецкий перед стартом гонки «Золотой глобус» 2018 года рассказал о своей мотивации. Спортсмен признал, что ему нравится регата, в которой нельзя использовать современные навигационные приборы.
«Я — не рекордсмен по возрасту, основному участнику 73 года, он из Франции. Для любого человека это нормально, посмотреть, что он может. Это осуществление юношеской мечты, детскую мечту я уже осуществил, пересёк Атлантику. И как раз, когда я был потом уже школьником, я прочитал об этой гонке и начал делать движения в этом направлении, но родители запретили, пришлось ждать 50 лет.
Смысл идти на гонку, если в ней нет риска? Просто проплыть? Вспоминаю 70-80-е годы, мы ходили с компасами и биноклем, не было никаких GPS, но мы находили дорогу. Спасибо австралийцам, что возродили такой вид гонок, без новомодных гаджетов», — передаёт слова Зарецкого корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Игорь Зарецкий является лауреатом премии «Яхтсмен года», мастером спорта СССР по морскому многоборью, мастером спорта РФ по парусному спорту, дважды чемпионом России в классе «четвертьтонник». Также Зарецкий стал первым российским яхтсменом, одержавшим победу в одиночной трансатлантической гонке Jester Challenge.
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