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«Сибирь» претендует на финского голкипера
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«Сибирь» претендует на финского голкипера 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Как стало известно «СЭ», финский голкипер Сами Аиттокаллио входит в сферу интересов «Сибири».
В минувшем сезоне 25-летний вратарь выступал за чешскую «Спарту».
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