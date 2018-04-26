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10 футболистов, которые зарабатывают больше всех в мире
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10 футболистов, которые зарабатывают больше всех в мире 

SPORT24.ru 48 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Авторитетное медиа France Football опубликовало 20 самых высокооплачиваемых футболистов мира. В рейтинге учитывались суммы, которые игроки заработали за сезон-2017/18, учитывая как зарплату, так и премии и доходы от рекламы. В топ-10 — три игрока из «Барселоны» и четыре из «Реала». А также один представитель MLS и ни одного — из чемпионата Китая или АПЛ. Полный список смотрите Луис Суарес, «Барселона»Антуан Гризманн, «Атлетико»Златан Ибрагимович, «МЮ»/«Лос-Анджелес Гэлакси»Серхио Рамос, «Реал»Тони Кроос, «Реал»Жерар Пике, «Барселона»Гарет Бэйл, «Реал»Неймар, «ПСЖ»Криштиану Роналду, «Реал»Лионель Месси, «Барселона»Больше текстов про спорт и деньги на Sport24:
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