10 футболистов, которые зарабатывают больше всех в мире 

Авторитетное медиа France Football опубликовало 20 самых высокооплачиваемых футболистов мира. В рейтинге учитывались суммы, которые игроки заработали за сезон-2017/18, учитывая как зарплату, так и премии и доходы от рекламы. В топ-10 — три игрока из «Барселоны» и четыре из «Реала». А также один представитель MLS и ни одного — из чемпионата Китая или АПЛ. Полный список смотрите Луис Суарес, «Барселона»Антуан Гризманн, «Атлетико»Златан Ибрагимович, «МЮ»/«Лос-Анджелес Гэлакси»Серхио Рамос, «Реал»Тони Кроос, «Реал»Жерар Пике, «Барселона»Гарет Бэйл, «Реал»Неймар, «ПСЖ»Криштиану Роналду, «Реал»Лионель Месси, «Барселона»Больше текстов про спорт и деньги на Sport24: