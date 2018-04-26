Илья Геркус: Уверен, «Локомотив» сделает последний шаг к титулу в матче с «Краснодаром»

Президент «Локомотива» Илья Геркус уверен в том, что лидеры премьер-лиги смогут оформить чемпионский титул уже в ближайшем туре по итогам матча с «Краснодаром».

«Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроение игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться от того, что произошло, — приводит ТАСС слова Геркуса. — На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, что, уверен, произойдет в ближайшей игре.

Мы также понимаем, что многие (болельщики) не смогут поехать в Краснодар по разным причинам. Именно поэтому принято решение прямо у нас на площади, возле паровоза, организовать во время матча с «Краснодаром» фестиваль для болельщиков. Будет и отличная музыка, и вкусная еда, и прямая трансляция на огромном экране, и много разных сюрпризов».

Напомним, матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 30 апреля на стадионе «Краснодар». Начало — 19:00 (мск).

«Локомотив» гарантирует себе чемпионство в случае победы.