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Илья Геркус: Уверен, «Локомотив» сделает последний шаг к титулу в матче с «Краснодаром»
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Илья Геркус: Уверен, «Локомотив» сделает последний шаг к титулу в матче с «Краснодаром» 

Советский спорт 49 минут назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус уверен в том, что лидеры премьер-лиги смогут оформить чемпионский титул уже в ближайшем туре по итогам матча с «Краснодаром».
«Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроение игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться от того, что произошло, — приводит ТАСС слова Геркуса. — На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, что, уверен, произойдет в ближайшей игре.
Мы также понимаем, что многие (болельщики) не смогут поехать в Краснодар по разным причинам. Именно поэтому принято решение прямо у нас на площади, возле паровоза, организовать во время матча с «Краснодаром» фестиваль для болельщиков. Будет и отличная музыка, и вкусная еда, и прямая трансляция на огромном экране, и много разных сюрпризов».
Напомним, матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 30 апреля на стадионе «Краснодар». Начало — 19:00 (мск).
«Локомотив» гарантирует себе чемпионство в случае победы.
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