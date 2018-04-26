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На базе Нижегородской академии МВД России проходит семинар-совещание руководителей подразделений территориальных органов МВД России
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На базе Нижегородской академии МВД России проходит семинар-совещание руководителей подразделений территориальных органов МВД России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
Фото: superomsk.ru
Сегодня в Нижегородской академии МВД России заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Вадим Гайдов открыл совещание-семинар с руководителями подразделений организации применения административного законодательства территориальных органов МВД России.
В мероприятии приняли участие начальник Нижегородской академии МВД России генерал-майор полиции Дмитрий Архипов, и.о. заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Владимир Генералов, руководители подразделений организации применения административного законодательства территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, УТ МВД России по Центральному, Северо-Западному, Приволжскому и Уральскому федеральных округов.
В своем выступлении Вадим Гайдов отметил, что приоритетным направлением в деятельности подразделений МВД России, реализующих административное законодательство, является профилактика: «Реализуя принцип неотвратимости наказания за противоправные деяния путём привлечения виновных лиц к административной ответственности, полиция осуществляет большую работу по предотвращению более тяжких нарушений законодательства».
Участники совещания-семинара обсудят вопросы правоприменительной практики, поделятся положительным опытом работы, а также ознакомятся с материально-технической базой академии.
В этот же день Вадим Гайдов принял участие в торжественной церемонии открытия нового тренажёрного зала для курсантов и слушателей академии, где будущие сотрудники органов внутренних дел будут совершенствовать свою физическую подготовку.
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