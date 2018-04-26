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Мифтахов начнет матч с США на ЮЧМ
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Мифтахов начнет матч с США на ЮЧМ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Голкипер Амир Мифтахов сыграет в воротах сборной России в игре с американцами на Юниорском чемпионате мира. Место травмированного Василия Подколзина в первой тройке занял Павел Дорофеев, реализовавший один из послематчевых бросков в матче со Словакией.
Полностью звенья выглядят следующим образом:
Марченко — Морозов — Дорофеев, Галенюк — Романов.
Завгородний — Жабреев — Кизимов, Малышев — Мисюль.
Спиридонов — Михайлов — Ротенберг, Замула — Жиляков.
Соркин — Исхаков, Охотюк — Журавлев.
Запасным вратарем заявлен Данил Исаев, завершавший встречу со словаками. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Матч Россия — США состоится сегодня. Начало — в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи
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