Студенты МИЭТ вошли в тройку лучших на Всероссийской олимпиаде по математике

Всероссийская олимпиада по математике прошла с 15 по 18 апреля в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова в городе Якутске. В олимпиаде приняли участие команды не только технических вузов, но и математических факультетов классических университетов.

МИЭТ представила команда в следующем составе: Иван Терентьев (МП-40), Александр Белов (МП-30), Максим Термоса (МП-20) и Андрей Федоров (МП-35). По итогам олимпиады студенты МИЭТ получили диплом второй степени, заняв третье место в командном зачете. Иван Терентьев стал одним из лучших в личном зачете, заняв третье место среди студентов старших курсов.

Также миэтовцы приняли участие в олимпиаде по программированию, которая проходила в то же время в рамках традиционных Лаврентьевских чтений. На этой олимпиаде Иван Терентьев занял второе место.