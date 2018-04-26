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Президент «Ахмата» поздравил Антона Швеца с днем рождения
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Президент «Ахмата» поздравил Антона Швеца с днем рождения 

SPORT24.ru 2 часа назад
Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов поздравил с днем рождения полузащитника команды Антона Швеца, которому исполнилось 25 лет. Об этом сообщается на грозненского клуба.
«Сегодня свой день рождения отмечает полузащитник футбольного клуба «Ахмат» Антон Швец. Наблюдая за игрой Антона в контрольных матчах на летних сборах, после подписания контракта, стало очевидно: это талантливый футболист и усиление для нашей команды. А через несколько официальных игр в текущем сезоне Швец получил вызов в сборную России, в составе которой дебютировал в контрольном матче при подготовке к чемпионату мира. Антон интеллигентный, порядочный молодой человек. Я желаю ему удачи, хорошей и долгой карьеры, много ярких побед с родным клубом «Ахмат» и с национальной сборной страны», — написал Магомед Даудов на своей странице в Mylistory.
Антон Швец подписал долгосрочный контракт с «Ахматом» летом 2017 года. В текущем российской Премьер-Лиги полузащитник забил три гола. В марте 2018 года дебютировал в составе сборной России в контрольном матче против Франции.
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