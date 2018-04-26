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В Краснодаре анонсировали Geek Picnic 2018
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В Краснодаре анонсировали Geek Picnic 2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как заявляют сами организаторы, Geek Picnic — это масштабный фестиваль, который демонстрирует всю мощь отечественной и зарубежной научной мысли. В этом году гостей ждет множество треков (разделов фестиваля) расширенной программой. Найдутся они на любой вкус: биотехнологии и космос, экология и виртуальная реальность, криптовалюты и искусственный интеллект, adults only и цифровое право (и это далеко не все).
«У нашей команды — просветительского проекта «МатЧасть» — теперь гораздо больше времени на проработку программы фестиваля. В этом году она будет шире и разнообразнее. Мы учли все недоработки прошлого года и теперь можем точно обещать, что активностей на территории будет буквально в 3 раза больше. Наша цель, чтобы фестиваль увлекал людей разных интересов на целый день. Более подробно о программе мы обязательно расскажем в середине мая», — поделилась с «ФедералПресс» деталями будущего мероприятия продюсер фестиваля в GEEK Picnic Krasnodar Серафима Чичёва.
По ее словам, пока рано говорить о конкретных фамилиях. Однако уже сейчас работаем команда увеличением числа лекториев. Серафима Чичёва рассчитывает, что в этом году их будет три — «наука», «технологии» и «искусство». Всего за два дня фестиваля пройдет более 30 лекций, а половину спикеров составят привезенные гости. Это именитые популяризаторы науки России, художники и специалисты IT.
А гости смогут поучаствовать в киберспортивном турнире с призовым фондом, посмотреть за боями роботов или перформансами.
«Почему это событие важно для Краснодара? Потому что оно уникально и потому что оно несет, на мой взгляд, очень крутую идеологию. GEEK PICNIC демонстрирует всю мощь отечественной и зарубежной научной мысли. Это лучший способ на два дня заглянуть в будущее!», — акцентирует Серафима Чичёва.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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