В Краснодаре анонсировали Geek Picnic 2018

Как заявляют сами организаторы, Geek Picnic — это масштабный фестиваль, который демонстрирует всю мощь отечественной и зарубежной научной мысли. В этом году гостей ждет множество треков (разделов фестиваля) расширенной программой. Найдутся они на любой вкус: биотехнологии и космос, экология и виртуальная реальность, криптовалюты и искусственный интеллект, adults only и цифровое право (и это далеко не все).

«У нашей команды — просветительского проекта «МатЧасть» — теперь гораздо больше времени на проработку программы фестиваля. В этом году она будет шире и разнообразнее. Мы учли все недоработки прошлого года и теперь можем точно обещать, что активностей на территории будет буквально в 3 раза больше. Наша цель, чтобы фестиваль увлекал людей разных интересов на целый день. Более подробно о программе мы обязательно расскажем в середине мая», — поделилась с «ФедералПресс» деталями будущего мероприятия продюсер фестиваля в GEEK Picnic Krasnodar Серафима Чичёва.

По ее словам, пока рано говорить о конкретных фамилиях. Однако уже сейчас работаем команда увеличением числа лекториев. Серафима Чичёва рассчитывает, что в этом году их будет три — «наука», «технологии» и «искусство». Всего за два дня фестиваля пройдет более 30 лекций, а половину спикеров составят привезенные гости. Это именитые популяризаторы науки России, художники и специалисты IT.

А гости смогут поучаствовать в киберспортивном турнире с призовым фондом, посмотреть за боями роботов или перформансами.

«Почему это событие важно для Краснодара? Потому что оно уникально и потому что оно несет, на мой взгляд, очень крутую идеологию. GEEK PICNIC демонстрирует всю мощь отечественной и зарубежной научной мысли. Это лучший способ на два дня заглянуть в будущее!», — акцентирует Серафима Чичёва.