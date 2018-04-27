Курбан Бердыев: Давно пора доверять нашим молодым тренерам, которые не уступают легионерам

— Как обстановка в команде, есть ли травмированные, в каком настроении ребята с учетом того, что мотивация на остаток сезона потеряна?

— Я бы так не сказал. По травмам, пока индивидуально занимается Гекдениз Карадениз — ушиб после игры с «Ростовом», — приводит слова Бердыева официальный сайт клуба. — И посмотрим сегодня как будет себя чувствовать Кузьмин в общей группе после разминки. Все остальные готовы.

— Понятно, что сама победа — это уже мотивация. Но какие слова вы подбираете, чтобы настроить игроков на заключительные матчи?

— Ребята сами все понимают. Первое — конкуренция, второе — та игра, которую мы стараемся выстроить, что-то получается, а что-то нет. Их сама игра стимулирует. Я чувствую по команде, что, если что-то не получается, то они сильно переживают. Это очень важно. Не нужно дополнительно стимулировать. Они хотят играть именно в тот футбол, который мы пытаемся выстроить.