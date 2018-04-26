Ферстаппен: если я могу справиться с отцом, я могу справиться с любым в Ф-1 

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал высказывание своего отца Йоса, который после столкновения сына с Себастьяном Феттелем на Гран-при Китая порекомендовал Максу больше думать.
«Отец сказал, что мне нужно больше думать? Конечно, я знаю о его высказываниях, мы всё-таки много общаемся! В целом он всё правильно сказал, это было логично. Мой папа — самый суровый критик среди всех людей на планете. Если я могу с ним справиться, я могу справиться с любым в Формуле-1. Никто не идеален. Я всегда рад прислушиваться к его совету. Кто ещё может дать совет? Я говорю со многими людьми. Доктор Марко понимает гонки, так что его советы ценны. Но надо понимать, что в конце концов именно я принимаю решение», — передаёт слова Ферстаппена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.