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Ферстаппен: если я могу справиться с отцом, я могу справиться с любым в Ф-1
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Ферстаппен: если я могу справиться с отцом, я могу справиться с любым в Ф-1 

Чемпионат.com 2 часа назад
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал высказывание своего отца Йоса, который после столкновения сына с Себастьяном Феттелем на Гран-при Китая порекомендовал Максу больше думать.
«Отец сказал, что мне нужно больше думать? Конечно, я знаю о его высказываниях, мы всё-таки много общаемся! В целом он всё правильно сказал, это было логично. Мой папа — самый суровый критик среди всех людей на планете. Если я могу с ним справиться, я могу справиться с любым в Формуле-1. Никто не идеален. Я всегда рад прислушиваться к его совету. Кто ещё может дать совет? Я говорю со многими людьми. Доктор Марко понимает гонки, так что его советы ценны. Но надо понимать, что в конце концов именно я принимаю решение», — передаёт слова Ферстаппена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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