Григорий Готовец: «С американцами нужно больше бросать»

Форвард сборной Белоруссии Григорий Готовец — о четвертьфинале с финнами (2:5) и сохранении прописке в высшем дивизионе Юниорского чемпионата мира.

— С финнами могли получше сыграть в обороне и больше бросать, — заявил Готовец. — Финны не настолько сильны как канадцы и американцы. Когда играли со шведами, мы поняли, что можем бороться неравных с такими командами. Для этого надо играть почти идеально. Сегодня первый период провалили, третий играли намного лучше.

— В группе вы показали, что все возможно.

— Атмосфера в Магнитогорске была шикарная. Спасибо всем болельщикам, было очень приятно, как будето играли на домашнем чемпионате мира.

— У вас драфтовый год, а на ЮЧМ собрались все скауты. Как оцените свое выступление?

— Мне показалось, что выступил не очень. Думал, что сыграю намного лучше, чем 0 очков в 5 играх. Про драфт совсем не думаю.

— Брат (защитник «Манитобы» в АХЛ. — Прим. «СЭ») что вам говорил?

— Сказал расслабиться, играть в свой хоккей, но несильно получалось.

— Вашу структуру «Шатка Сент-Мэри» называют одним из хоккейных Хогвардсов. Кого из знакомых встретили?

— Только двое — Оливер Уолстрем и Кэм Йорк. С обоими я играл в командах.

— Кто впечатлил на ЮЧМ?

— Понравились канадцы и американцы. Любой человек там может забил, накрутить и пас отдать. Очень сильные команды и показали себя фаворитами. Хьюз и Лафреньер действительно оправдывают звание фаворитов следующих драфтов.

— Американцы со швейцарцами сыграли, спустя рукава, но вас разгромили. Какие слабости у них увидели?

— От Швейцарии они пропустили пять голов, поэтому нужно больше бросать. Их вратарь вряд ли сможет сильно подтащить, как наш Никита Торопило. У них будет интересный матч. Все-таки два фаворита.

— Может отдадите Никиту в сборную России? Мифтахов получил повреждение.

— Наверное (смеется).

— Вы же впервые на Урале. Есть культурный шок?

— По-разному. Когда ехали из Магнитогорска в Челябинск вместе с американцами, и они не представляли, что нужно платить по 5 рублей. Они выпучили на меня глаза. ( Евгений БЕЛОУСОВ

Матч Россия — США состоится сегодня. Начало — в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи