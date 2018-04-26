Григорий Готовец: «С американцами нужно больше бросать» 

Форвард сборной Белоруссии Григорий Готовец — о четвертьфинале с финнами (2:5) и сохранении прописке в высшем дивизионе Юниорского чемпионата мира.
— С финнами могли получше сыграть в обороне и больше бросать, — заявил Готовец. — Финны не настолько сильны как канадцы и американцы. Когда играли со шведами, мы поняли, что можем бороться неравных с такими командами. Для этого надо играть почти идеально. Сегодня первый период провалили, третий играли намного лучше.
— В группе вы показали, что все возможно.
— Атмосфера в Магнитогорске была шикарная. Спасибо всем болельщикам, было очень приятно, как будето играли на домашнем чемпионате мира.
— У вас драфтовый год, а на ЮЧМ собрались все скауты. Как оцените свое выступление?
— Мне показалось, что выступил не очень. Думал, что сыграю намного лучше, чем 0 очков в 5 играх. Про драфт совсем не думаю.
— Брат (защитник «Манитобы» в АХЛ. — Прим. «СЭ») что вам говорил?
— Сказал расслабиться, играть в свой хоккей, но несильно получалось.
— Вашу структуру «Шатка Сент-Мэри» называют одним из хоккейных Хогвардсов. Кого из знакомых встретили?
— Только двое — Оливер Уолстрем и Кэм Йорк. С обоими я играл в командах.
— Кто впечатлил на ЮЧМ?
— Понравились канадцы и американцы. Любой человек там может забил, накрутить и пас отдать. Очень сильные команды и показали себя фаворитами. Хьюз и Лафреньер действительно оправдывают звание фаворитов следующих драфтов.
— Американцы со швейцарцами сыграли, спустя рукава, но вас разгромили. Какие слабости у них увидели?
— От Швейцарии они пропустили пять голов, поэтому нужно больше бросать. Их вратарь вряд ли сможет сильно подтащить, как наш Никита Торопило. У них будет интересный матч. Все-таки два фаворита.
— Может отдадите Никиту в сборную России? Мифтахов получил повреждение.
— Наверное (смеется).
— Вы же впервые на Урале. Есть культурный шок?
— По-разному. Когда ехали из Магнитогорска в Челябинск вместе с американцами, и они не представляли, что нужно платить по 5 рублей. Они выпучили на меня глаза. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Матч Россия — США состоится сегодня. Начало — в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи