«Если бы Котов был родственником не Смородской, а Путина, — он бы сейчас в Госдуме, что ли, работал?

В 2011 году «Локомотив» не только купил Фелипе Кайседо с Сениядом Ибричичем, а Магомеду Оздоеву и Тарасу Бурлаку предложил «взрослые» контракты. Еще москвичи назначали начальником команды Вячеслава Чекмарева — непубличная, но важная история. Бывший голкипер ижевского «Газовика» проработал в «Локо» три безумных года, о которых он и рассказал Sport24.

Звонит Лапочкин: «Слав, там матч скоро начнется, за нами приедет кто-нибудь?!»

— В 2011-м вы стали начальником «Локо». Как так вышло?

— Да я вообще не ожидал, что меня позовут в «Локомотив». Тогда Дима Балашов уезжал в «Венецию», и им нужен был человек, который быстро вольется в команду. Алексей Николаевич Зинин меня порекомендовал, я работал с ним в ФК «МВД», где мы с нуля создавали клуб.

Прошел собеседование в «Локо». 2-3 недели после него мне не звонили. Я и не рассчитывал, да и друзья говорили: «Да какой „Локомотив“, брось…». Но потом вдруг раздался звонок: «Приезжайте в Черкизово». Приехал, захожу в кабинет Смородской.

— Хочешь у нас работать?

— Хочу, конечно!

Ну вот так и попал в «Локомотив».

— Какого это — быть начальником крутой профессиональной команды?

— Первые полгода ходил как по космическому кораблю: 500 человек народу, каждый за что-то отвечает, всех надо знать… Ночами на кухне еще заучивал номера футболистов. Понятно, что знал 1-й Гильерме, 10-й Лоськова, 11-й Сычева. Но начальник команды ведь должен в стрессовой ситуации моментально, за пару секунд, передать помощнику арбитра номера игроков при замене. Потому зубрил наизусть.

Например, Баша сначала был 23-м. Но потом этот номер взял Тарасов. Или на одном матче мне говорит Красножан: «Ну давайте Тараса». А я думаю: «Какого Тарасова?! Он же не в заявке…». Не сразу понял, что речь о Бурлаке.

— Самая смешная история, которая случилась с вами в «Локо».

— Однажды я забыл встретить арбитров, которые судили наш матч. Ну, как забыл… Просто водитель у нас был новый. Не думал, что ему надо прямо все разжевывать… В итоге, я был уверен, что судей встретили, везут на стадион. И вдруг мне звонит Серега Лапочкин: «Слав, там матч скоро начнется, за нами кто-нибудь приедет вообще?!».

Набрал срочно водителю, оказалось, что он ждет моих указаний и спокойно себе сидит в машине у стадиона, а не у гостиницы судей. Ну, мне повезло, что не было пробок! Иначе судьи могли бы просто не успеть к стартовому свистку… Понятно, что был бы большой скандал, конфуз.

Еще совсем не смешная история, когда наш новый диктор, Виктор Степанов , забыл объявить минуту молчания перед матчем «Локомотив» — ЦСКА в 2013 году. Я с себя вины не слагаю — я же начальник команды, значит, ответственный. Но вот Витя постоянно пытается от этой ситуации отскочить…

Хотя на предматчевом совещании мы четко проговаривали про минуту молчания. Посмотрите запись: судивший тогда Влад Безбородов ждет, когда начнется минута молчания. Он был в курсе, футболисты были в курсе. Но получилось как в песне: «Ждала, ждала, пока не дождалась». Ну Безбородов не мог вечно тянуть. Пришлось ему свистнуть, не услышав объявление диктора, и просто начать игру. Без минуты молчания.

В прессе подняли жуткую шумиху… Мол, мы неблагодарные свинья, все дела. Мне просто странно, что Степанов винит в этой ситуации кого угодно, только не себя.

«В кабинете Смородской чувствовал себя как у директора в школе»

— Вспомните свою первую встречу со Смородской.

— Вас когда-нибудь в школе вызывали к директору? Вот ровно такие же ощущения? Сидит перед тобой суровый, строгий директор, отчитывает… Да, разносы она умела устраивать! Но привыкаешь быстро, просто стоишь «надцать» минут и отключаешь слуховой аппарат, киваешь…

Перефразируя знаменитые слова Юрий Палыча Семина: «У Смородской нет проблем с футболом7 А вот у футбола с ней — есть». Главная проблема Ольги Юрьевны — она контролировала все. Ну вот вообще все.

Что футболисты едят, на какие сборы уезжают, сколько стоит сосиска на стадионе, какого цвета билет… Когда распинаешься на все мелочи, тебя не хватает на главные вещи.

— Как внутри самого «Локо» воспринимали президента-женщину, которая вечно попадала в скандалы?

— Да нормально воспринимали. Я не могу сказать, что мы над ней смеялись или не уважали, почему. Ну, слушайте, вы вот вряд ли прямо обожаете своего босса? Коллеги всегда шутят между собой, обсуждают что-то. Но прям негатива к Смородской у сотрудников «Локо» не было.

Многие истории вокруг нее реально раздували из ничего. Ну вот вытерла она шарфом воду на встрече с болельщиками. Ну и что? Нет, я понимаю, почему фанаты «Локо» возмущались. Но это как если человек никогда, например, не служил в армии — он может тоже самое сделать с боевым знаменем. И его тоже заклюют.

Но Смородская ведь не вкладывала никакого смысла в это действие. Она же вообще не пьет газированную воду, открыла бутылку, та начала пениться, немного пролилось. Ольга Юрьевна — женщина, привыкшая к порядку. Салфеток, полотенец вокруг нет. Ну а она и использовала шарф… Просто не понимая серьезность происходящего.

— Не поверю, что вас никогда не поражали поступки Смородской.

— Ну, случались безумные истории. Помню, Ольга Юрьевна постоянно меня спрашивала: «Слав, зачем мы возим столько груза с собой на сбор? Мне надоело платить за перегруз. Почему нельзя на месте уже все взять?!». Я пытался объяснить, что так испокон веков принято, что любая серьезная команда берет инвентарь с собой…

Но Ольга Юрьевна не слушала. У нее два мнения — свое и неправильное.

Так вот, один раз она говорит: «Все, не надо все это везти в самолете. Я решу вопрос». Никто не понял, как она собирается его решить, ну ладно. Мы летим обычным рейсом «Аэрофлота» . Действительно многое из необходимого для работы на сборах не взяли.

Что сделала Смородская? Позвонила в «Спартак» ! То ли Карпину, то ли Асбахадзе. Они тоже летели в Испанию — но чартером. И Ольга Юрьевна попросила другую команду, нашего конкурента, взять кучу всего с эмблемой «Локомотива»! Ну, вы же понимаете, что это, мягко говоря, странно…

У «Спартака» еще и не все наши вещи удалось сдать. В итоге, манекены, перебинтованные локомотивской лентой, положили прямо на кресла в самолете. Ребята из «Спартака» потом рассказывали: «Ну мы заходим, а там уже игроки „Локомотива“ расположились!». Вот так Смородская и решила проблему. «Спартак», по сути, грузчиком «Локомотива» поработал.

Представляете, какое было лицо у Семина или у Кучука, если бы они увидели в нашем самолете вещи «Спартака»?! С другой стороны, Смородская сказала, что не хочет платить за перегруз. Она и не заплатила.

— Сборы она тоже контролировала?

— Да. Часто было, что тренер хотел сборы в одном месте, а Смородская выбирала совсем другое. Подешевле и географически совсем не там. Тренеру приходилось просто подчиняться. Билич вот хотел на первом сборе поехать в Австрию, но мы отправились в Словению. Но Славен нормально это воспринимал. Последняя инстанция в любом вопросе — Смородская.

Или, скажем, играли с «Байером» последний контрольный матч на сборе в Австрии. Сразу после него надо было улетать. Я говорю Смородской: «Ольга Юрьевна, очень неудобное время игры, давайте перенесем. Мы можем просто не успеть на самолет в Москву». Ответ: «Успеете». И все.

В итоге, мы вбегаем с администратором в самолет, и тут же пилот машет: «Все, полетели». Представляете, мой стресс, когда там в автобусе 60 человек едет, футболисты, а рейс впритык? Не успели бы — пришлось бы срочно искать гостиницу, оставаться на ночь в Австрии и так далее…

При Кучуке со «Стремсгодсетом» пришлось играть против «пивняков» — когда у них не набрался состав, и людей просто с улицы брали. Мы выиграли 15:0, Кучук был в ярости — важнейший матч при подготовке к сезону, а против нас дворовая команда вышла.

— Правда, что она регулярно наведывалась в раздевалку и рассказывала, как надо играть в футбол?

— Да. Хотя в футбол играть не учила. «Давайте в том же духе», «молодцы, парни» и так далее. Но после поражений была слишком зла, чтобы заходить в раздевалку. И эти истории, что она залетала после побед и целовала всех в засос — полнейший бред. Просто в щечку чмокала — ну бывает. В современном мире это нормально, толерантно.

— А вот Жозе Коусейру жаловался, что в перерыве нельзя было и слова сказать. Говорила только Смородская.

— Это неправда. И в технико-тактических разборах она тоже не участвовала. История про «в защите поуже, в атаке пошире» была в 2010-м, я пришел в клуб годом позже. Хотя не очень верю в нее.

Между прочим, Смородская могла подойти и спросить: «Слав, а ты смотрел вчера „Саутгемптон“ — „Эвертон“? В 2 ночи повтор показывали!». Она реально следила за футболом, даже такие матчи действительно смотрела. Так что футбол она понимала, в меру своих возможностей.

Дочка на матче «Локо» спрашивает: «Папа, а что болельщики про Смородскую поют? Детскую песенку?»

— Ольга Юрьевна реально заставляла футболистов есть гречку?

— При мне была только пицца после матчей. Помню, приезжаем на игру с «Анжи», нахожу в Махачкале пиццерию, заказываю. Через несколько минут выходит повар и говорит: «Слющай, дарагой, давай лучше пирогов осетинских дам тебе! Они лучше пиццы, брат!». Или в Ростове попросили воду положить в специальный ящик со льдом, как принято. Приходит к нам через полчаса местный администратор: «Извините. Мы не смогли превратить вашу воду в лед».

А так от гречневых куличей ушли, да. Ну вообще, по рассказам, гречка была. На сборах, когда приезжала Смородская, реально каша сразу появлялась на шведском столе. Ну, человек хотел закрыть углеводное окно. И использовал для этого все методы. Может, иногда и не слишком цивилизованные.

— Простой вопрос: как Смородская работала в «Локомотиве»? Хорошо, кошмарно, нормально?

— Нормально. Она вполне профессиональный руководитель. Но, конечно, допустила немало ошибок… Но кто их не совершает.

— Смородская сильно переживала из-за конфликта с болельщиками?

— Она не очень понимала, почему все так вышло. Да и мы тоже. Наверное, ей нужно было быть более политкорректной с болельщиками. Где-то и позаискивать… Но это не в стиле Смородской. Пожалуй, Ольга Юрьевна не оценила силу болельщицкого движа. Когда оценила — было уже поздно.

— Какого работать на матчах, когда твои болельщики оскорбляют президента?

— Ужасно! Нам забивают гол — болельщики «Локо» радуются… Мы забиваем гол — болельщики «Локо» кричат «все равно Смородская су..». Ну, вы поняли. Нам всем в клубе, от уборщиков до тренера, было дико неприятно.

Дочка моя пришла на футбол. С удивлением спрашивает: «А что они про Смородскую поют, папа? Детскую песенку?». Ну я ей говорю: «Это просто шутка такая…». А что еще ребенку сказать?

«Смородская уволила меня в день вручения бронзовых медалей»

— Обычных сотрудников «Локо» бесило, что Смородская тащила в клуб родственников?

— Нет. Все эти байки, что дочка Смородской Люся работала менеджером за сумасшедшие деньги, что у нее был личный водитель… Полнейшее вранье. Люся получала обычные деньги, тысяч 50, наверное. Рублей. Никаким боссом никогда не была, просто обычный, профессиональный сотрудник.

— Абсолютно. Хороший спортивный директор. Профессионал своего дела. В клубе никто не удивился, когда его назначили спортивным директором. В селекционном отделе он работал много и довольно успешно. Потому все логично.

— То, что спортивный директор российского топ-клуба не знает английский, — это нормально?

— Давайте так: Мутко у нас знает английский? Думаю, Кирилл знает получше Виталия Леонтьевича. У Котова были люди, у которых все в порядке с языком.

Легко высосать из пальца много мутных историй, когда Кирилл — зять Ольги Юрьевны. А если бы у нас, например, администратор женился на Люсе — тогда бы говорили, что он по блату в «Локомотиве» работает? Ну полюбили два человека друг друга, а мать девушки — президент клуба, в котором трудился молодой человек. И что?

А если бы Котов был родственником не Смородской, а Путина — он сейчас в Госдуме , что ли, обязательно бы работал? Ну смех же. Кирилл, повторюсь, — качественный спортивный директор. И родственные связи Котова со Смородской не имеют никакого отношения к его должности.

— Да, но после «Локомотива» Котов нашел работу только в ФНЛ.

— И что? Человек работает в хорошем клубе «Балтика», вместе с Игорем Черевченко , собственно. После топ-команды сложно удерживать планку. Я вот сейчас вообще не имею отношения к профессиональному футболу, и что? Мне пойти повеситься?

У Котова интересная работа. И он ее хорошо выполняет. Ну и, слушайте, в «Балтике» вроде президент не его теща или отец. Но ведь Кирилла все равно взяли «почему-то».

— В 2014-м Смородская уволила вас из клуба. За что?

— За один выпитый стакан алкоголя в самолете. Мы летели со сборов, обратно в Москву. Да, футболисты — профессионалы, спортсмены. Но вообще-то уже после сборов нормально чуть расслабиться, выпить немного в самолете.

Так все делают.

На борту была и Смородская. Стюардесса «доложила» ей, что я попросил алкоголь. Разумеется, я был абсолютно адекватен, не пьян, никто меня из самолета не выносил на руках. Нет, я понимаю, если бы работал в «Ахмате» и такое позволил бы себе… Но тут ситуация странная.

Ну, наверное, Смородская просто нашла повод меня уволить. Видимо, были другие мотивы.

— Какие?

— Ольга Юрьевна любила, чтобы в команде было движение. Наверное, решила, что я себя изжил на этой должности. Хотя никогда серьезного недовольства моей работой не высказывала… Но чуть-чуть алкоголя в самолете — это не причина для увольнения.

— Смородская лично сообщила о своем решении?

— Да. Вызвала в кабинет. Сказала: «С сегодняшнего ты в „Локомотиве“ не работаешь. Сдавай дела и до свидания. Такое поведение недопустимо». Конечно, я не хотел уходить, просил оставить меня. Чего тут стесняться — я дорожил своей работой, не был согласен с увольнением.

Но я хорошо знаю Смородскую: если она приняла решение, то уже его не изменит. Видел, что там уже стена между мной и ей. Зачем зря нервы трепать… Уволен — значит, уволен. Кстати, это все случилось ровно в день вручения «Локомотиву» бронзовых медалей. Собирался вечером ехать на торжественную церемонию, а в итоге…

— Медаль так и не получили?

Владимир Коротков , помощник президента и вообще легенда «Локо», передал мне ее потом. Прям сунул в карман — спасибо ему. Но на церемонии меня не было.

Но не одного Чекмарева так уволили. У знаменитых массажистов Ткаченко и Гасова просто закончился контракт — при Смородской у многих были соглашения только на год. Не продлили — и все. Без объяснения причин. Сообщила ли Ольга Юрьевна им лично? Нет, конечно. Не того масштаба люди для нее, чтобы она с ними сама общалась.

Диарра говорил: «Я вас чемпионами собираюсь сделать! Отстаньте от меня»

— Окей, давайте про тренеров. Красножан ушел из «Локо» со скандалом, а в «Анжи» статусные игроки жаловались на его устаревшие методы работы.

— Скажу так: игроки «Локо» Красножана любили. Тот же тренер по физподготовке у него использовал вполне современные методики. Ничего советского или архаичного. Но понятно, что у Майкона — одни запросы, а у Роберто Карлоса — совсем другие. Да, со звездами «Анжи» у Красножана не сложилось. Но в «Локо» никто под него не «копал», не бунтовал.

А то, что случилось — для меня тоже тайна. Я человек не того уровня, чтобы знать. Смородская же сказала, что были «допущения в работе». Значит, были.

— Жозе Коусейру.

— Ужасно фартовый тренер! И коммуникабельный. С ним всегда можно было обсудить любой вопрос. Я к нему заходил с темой, с которой к Кучуку или Красножану не зашел бы. Ну просто у нас так принято: тренер занят только тренерской работой. Условно, Кучук там считает, сколько раз Янбаева подал с левой ноги. А я тут с вопросами про время вылета на еврокубковый матч… Для Кучука такое — табу. Не его вопросы.

Но Коусейру и Билич были только за обсудить подобные вещи, высказать мнение, пожелания. Собственно, я у них входил в совет, который обсуждал все футбольные вопросы. Хотя формально начальник команды там не должен быть.

Да, во второй половине сезона «Локо» при Коусейру повалился. Наверное, Смородская решила, что это его уровень. Но, думаю, Коусейру надо было дать поработать.

— Почему Жозе на прощанье сказал, что «в клубе был полный хаос, Смородская мне постоянно мешала»?

— Не знаю, все его требования выполнялись. Всех игроков, которых он хотел, приобрели. Обинна, Да Кошта, Кайседо, Сапатер. Все эти футболисты были куплены по его просьбе. Так что, наверное, просто обидно человеку. И он винит других.

— Славен Билич приходил в «Локо» в статусе харизматичного и успешного тренера, да рок-звезды вообще. Ушел на позорном девятом месте.

— Посмотрите: после «Локомотива» в Турции с «Бешикташем» он давал результат. «Вест Хэм» одно время очень прилично играл. Уверен, и в других клубах у Билича все будет в порядке.

Наверное, где-то он не поймал российскую ментальность. Один раз мы ему сообщаем: «Некоторые футболисты сегодня ездили в ночной клуб. Вместо того, чтобы быть на базе».

Он такой: «Ну и что? Да мне плевать, мужики». Я такой: «В смысле? Ну режим же нарушили…». «Да забей. Все, давай к другому вопросу».

Славен считал, что взрослые люди могут делать, что хотят. Для Европы это нормальная позиция. Но не для России…

— «Это самый слабый тренер в моей карьере», — Денис Глушаков про Билича.

— Мне неприятно говорить про Глушакова. Ну а как, если он ушел из «Локомотива» и постоянно поливает клуб, которому он стольким обязан… Троллил вот, когда «Спартак» стал чемпионом. Ну, надеюсь, в этом сезоне его уже «Локо» как следует потроллит.

Билич не слабый тренер. Просто Денис был недоволен своим положением в клубе. Ушел в «Спартак». Ну, надеюсь, ему там попались тренеры посильнее, что тут сказать… Но я считаю, что футболист не имеет права говорить такое про тренера. Глушаков не уважает себя, когда так о Биличе отзывается.

Возьмите Оздоева. При Биличе у него тоже все было не супер в «Локо». Но он всегда уважительно говорил и о Славене, и о «Локомотиве». Ушел из клуба по-мужски. А не как Глушаков. Ну, видимо, так учат на Кавказе. А в Миллерове — нет.

— Кучук — что он за тренер, человек?

— Сильный мужик, очень сильный тренер. Реально. Очень жалко, что не выиграли в 2014-м золото с ним. Сбор перед ЧМ-2014 тогда получился не таким, каким должен был быть. Не хватило времени на организацию, в Австрии мы жили на одной высоте, тренировались на другой… И это реально повлияло на физическое состояние игроков. Отчасти из-за проблем с физикой мы и провалили концовку чемпионата. Хотя были все шансы выиграть золото. Не все руководители любят ждать, когда спад закончится. Легче поменять тренера… С Кучуком так и поступили.

— После назначения Кучука писали, что в Баковке нового тренера команде представили вы. Не Смородская, не Котов, а именно вы, начальник команды. Серьезно?

— Да, а что такого? Ну опять-таки журналисты свои байки начали писать… Смородская и Котов были в тот момент на важных переговорах. И что, теперь, тренеру нельзя познакомиться с командой, провести тренировку? Да, я его быстро представил — это просто формальность. Понятно, что ребята все равно уже знали про Кучука.

Не знаю, надо было обязательно дождаться Смородскую и фейерверки еще над Баковкой пускать? Кучук приступил к своей работе — вот и все.

— Футболистов бесили его советские методы — то же правило всем приходить на завтрак/обед/ужин в одно время?

— Ну, не бесили… Но многим не нравилось, да. Особенно иностранцам. Они просто не понимали, зачем это все нужно.

Ладно еда — при Кучуке была практика утренних разминок. Играем в Ростове, стадион нам не дали с утра основной. Что Кучук сделал? Заставил команду бегать в обычном парке! Там собак выгуливают, лабрадорчики лавируют, а рядом с ними несется Ласс Диарра. Буссуфа в это время фекалии оббегает.

Или на обычной школьной площадке разминались! Маленькие ворота 2 на 3 гандбольные, все дела. Вот так миллионеры из «Локо» готовились к матчам.

— Когда Диарра и Буссуфа поняли, что их это достало?

— Так они нормально с Кучуком работали. Когда выигрывали — оба были довольны, улыбались, ноу проблем вообще. Когда Ласс появился в «Локомотиве» — вся игра перевернулась. Он просто супер-футболист. Лучше в РФПЛ тогда не было. Но…Диарра считал, что если он лучше других игроков «Локо», то ему можно все. Вообще все.

Один раз мы со Степой Левиным, переводчиком, месяц делали Лассу рабочую визу. И весь этот месяц мы уговаривали его проехать на шикарном авто 15 минут до визового центра. Просто подпись поставить, ну нужен был человек… Диарра отвечал: «Я тут вас чемпионами готовлюсь делать. Че вы пристали? Отстаньте! И вообще, у меня спина болит, свободны».

Ну, сделал, ага… Для Кучука все были равны. Плевать — звезда ты или пацан из молодежки. Поэтому он не мог повлиять на Диарра. Да никто не мог на него повлиять. Бесполезно.