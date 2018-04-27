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Вячеслав Чекмарев: Как-то при Смородской «Спартак» грузчиком «Локо» поработал
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Вячеслав Чекмарев: Как-то при Смородской «Спартак» грузчиком «Локо» поработал 

Советский спорт 40 минут назад
Фото: SPORT24.ru
«Со Смородской случались безумные истории. Помню, Ольга Юрьевна постоянно меня спрашивала: „Слав, зачем мы возим столько груза с собой на сбор? Мне надоело платить за перегруз. Почему нельзя на месте уже все взять?!“. Я пытался объяснить, что так испокон веков принято, что любая серьезная команда берет инвентарь с собой…
Но Ольга Юрьевна не слушала. У нее два мнения — свое и неправильное.
Так вот, один раз она говорит: „Все, не надо все это везти в самолете. Я решу вопрос“. Никто не понял, как она собирается его решить, ну ладно. Мы летим обычным рейсом »Аэрофлота". Действительно многое из необходимого для работы на сборах не взяли.
Что сделала Смородская? Позвонила в "Спартак"! То ли Карпину, то ли Асбахадзе. Они тоже летели в Испанию — но чартером. И Ольга Юрьевна попросила другую команду, нашего конкурента, взять кучу всего с эмблемой «Локомотива»! Ну, вы же понимаете, что это, мягко говоря, странно…
"Спартаку" еще и не все наши вещи удалось сдать. В итоге, манекены, перебинтованные локомотивской лентой, положили прямо на кресла в самолете. Ребята из «Спартака» потом рассказывали: «Ну, мы заходим, а там уже игроки „Локомотива“ расположились!» Вот так Смородская и решила проблему. «Спартак», по сути, грузчиком «Локомотива» поработал.
Представляете, какое было бы лицо у Семина или у Кучука, если бы они увидели в нашем самолете вещи «Спартака»?! С другой стороны, Смородская сказала, что не хочет платить за перегруз. Она и не заплатила", — цитирует Чекмарева Sport24.ru.
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