Вячеслав Чекмарев: Как-то при Смородской «Спартак» грузчиком «Локо» поработал

«Со Смородской случались безумные истории. Помню, Ольга Юрьевна постоянно меня спрашивала: „Слав, зачем мы возим столько груза с собой на сбор? Мне надоело платить за перегруз. Почему нельзя на месте уже все взять?!“. Я пытался объяснить, что так испокон веков принято, что любая серьезная команда берет инвентарь с собой…

Но Ольга Юрьевна не слушала. У нее два мнения — свое и неправильное.

Так вот, один раз она говорит: „Все, не надо все это везти в самолете. Я решу вопрос“. Никто не понял, как она собирается его решить, ну ладно. Мы летим обычным рейсом »Аэрофлота" . Действительно многое из необходимого для работы на сборах не взяли.

Что сделала Смородская? Позвонила в "Спартак" ! То ли Карпину, то ли Асбахадзе. Они тоже летели в Испанию — но чартером. И Ольга Юрьевна попросила другую команду, нашего конкурента, взять кучу всего с эмблемой «Локомотива»! Ну, вы же понимаете, что это, мягко говоря, странно…

"Спартаку" еще и не все наши вещи удалось сдать. В итоге, манекены, перебинтованные локомотивской лентой, положили прямо на кресла в самолете. Ребята из «Спартака» потом рассказывали: «Ну, мы заходим, а там уже игроки „Локомотива“ расположились!» Вот так Смородская и решила проблему. «Спартак», по сути, грузчиком «Локомотива» поработал.

Представляете, какое было бы лицо у Семина или у Кучука, если бы они увидели в нашем самолете вещи «Спартака»?! С другой стороны, Смородская сказала, что не хочет платить за перегруз. Она и не заплатила", — цитирует Чекмарева Sport24.ru.