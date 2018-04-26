Юные каратисты из Дубны представят Россию на чемпионате мира

Жительница Дубны Алиса Киселева может без труда разбить деревянную доску ребром руки. Девочка занимается каратэ. Впереди у юной спортсменки соревнования всей ее жизни — Чемпионат Мира, на котором девочка будет представлять нашу страну.

Десятилетняя дубненка стала победительницей на Кубке Европы по всестилевому карате.

Сначала после боя за первое место у меня ничего не приходит. Только

где-то часа через два или три у меня приходят эмоции. Сначала радуешься, потом думаешь — «да, первое место, но надо идти дальше»

— Алиса Киселева, участница спортивного клуба каратэ «Дубна».

А дальше юную спортсменку ждет Первенство России по киокушинкай каратэ, где собрались сильнейшие спортсмены страны. Эти соревнования для Алисы оказались даже сложнее европейских. Соперница была значительно выше, обычно это сказывается на ходе поединков, но дубненская каратистка и к таким неожиданностям оказалась готова.

Всему этому Алиса научилась в спортивном клубе каратэ «Дубна». Здесь, в этих же стенах воспитали еще одного спортсмена, доказавшего свой чемпионский титул. Алексей Тверской будет в сборной России вместе с Алисой на чемпионате мира.

Вышел не очень сильный соперник, я был, можно сказать, на голову выше него. Я начал отбивать ему ногу, я отбил. Мне дали три очка — полупобеда. Потом просто я начал его бить снова. Он меня, вообще, не бил. И остановили бой. Досрочная победа мне досталась. Легкая победа

— Алексей Тверской, участник спортивного клуба каратэ «Дубна».

Но одного везения мало, важны постоянные тренировки. У дубненских чемпионов они проходят в полной концентрации.

Всегда приятно, когда спортсмен помимо того, что он что-то умеет, он еще и умеет это правильно применить. Алиса из тех спортсменов, я надеюсь, она еще ребенок, да, которая в будущем станет хорошим думающим успешным спортсменом. По крайней мере, задатки эти у нее есть — что предпринять против конкретного человека, когда это предпринять. Уместна техника или нет. Как развернуть соперника, чтобы действие прошло

— Денис Артеменков, президент городского спортивного клуба каратэ «Дубна».

Чемпионат мира по киокушинкай состоится в марте следующего года на родине карате в Японии. Сейчас дубненские спортсмены усиленно тренируются, набирают опыт в соревнованиях, учатся превращать переживания в мотивацию. Алиса же рассказывает, что на мировом первенстве она рассчитывает на честные победы, а не на небольшие поединки. Учитывая уровень предстоящей встречи, очевидно — соперники у дубненки будут серьезные.