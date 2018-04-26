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Две партии опасной молочной продукции из Таджикистана без документов изъяли во «Внукове»
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Две партии опасной молочной продукции из Таджикистана без документов изъяли во «Внукове» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пассажиры из Таджикистана в столичном аэропорту «Внуково» пытались ввезти в Россию две партии молочной продукции без ветеринарных документов, продукты изъяли и уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«В пассажирском терминале международного аэропорта «Внуково» 21 апреля 2018 года были пресечены попытки ввоза в ручной клади и багаже из Республики Таджикистан двух партий молочной продукции. Ввоз осуществлялся без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз из неблагополучных регионов по заболеванию ящур», — отмечается в сообщении.
Партии потенциально опасного груза уничтожены в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ящур — острое вирусное инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.
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