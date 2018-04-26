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Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ростове-на-Дону
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Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Фестиваль экстремальных видов спорта Freestyleshow RND состоится в центре донской столицы 1 мая.
Согласно информации из официальных источников, фестиваль пройдет на Театральной площади с 12.00 до 16.00.
Его посетителей ждут чемпионат ЮФО по силовому экстриму, стритбол, первомайская эстафета, соревнование по пятиборью и кибер-турнир по футболу.
Запланировано выступление команды Freestylebikeshow — лучших BMX-спортсменов России.
Кроме того, на Театральной площади будут работать фуд-корт и детская зона.
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