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«Милан» интересуется Муриэлем
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«Милан» интересуется Муриэлем 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Севильи» Луис Муриэль может перейти в «Милан», сообщает Tuttosport. По информации источника, руководство миланского клуба рассматривает кандидатуру 27-летнего игрока в качестве замены форвардам Николе Калиничу и Андре Силве, которые могут покинуть команду предстоящим летом.
Отмечается, что красно-черные приоритетом для усиления видят Андреа Белотти и Эдина Джеко, однако непопадание в Лигу Чемпионов заставит итальянцев искать более экономные варианты.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Муриэль провел 43 матча, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
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