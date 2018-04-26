«Милан» интересуется Муриэлем

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль может перейти в «Милан», сообщает Tuttosport. По информации источника, руководство миланского клуба рассматривает кандидатуру 27-летнего игрока в качестве замены форвардам Николе Калиничу и Андре Силве, которые могут покинуть команду предстоящим летом.

Отмечается, что красно-черные приоритетом для усиления видят Андреа Белотти и Эдина Джеко, однако непопадание в Лигу Чемпионов заставит итальянцев искать более экономные варианты.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Муриэль провел 43 матча, забил девять голов и отдал две результативные передачи.