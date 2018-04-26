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Футболисты из Войковского приняли участие в городском турнире
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Футболисты из Войковского приняли участие в городском турнире 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
На стадионе «Спартак-2» прошли городские соревнования по мини-футболу XII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций. Участие в турнире приняли студенты Политехнического колледжа имени Годовикова, расположенного в Войковском.
— На старте проиграв со счетом 3:2, в последующих играх наши ребята сумели одержать три победы, однако в итоге не смогли выйти в финал соревнований. Тем не менее, спортсмены показали неплохую игру и стремление к победе, — прокомментировали в администрации колледжа.
Состязания проходили 17 и 19 апреля. (ео)
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