Футболисты из Войковского приняли участие в городском турнире

На стадионе «Спартак-2» прошли городские соревнования по мини-футболу XII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций. Участие в турнире приняли студенты Политехнического колледжа имени Годовикова, расположенного в Войковском.

— На старте проиграв со счетом 3:2, в последующих играх наши ребята сумели одержать три победы, однако в итоге не смогли выйти в финал соревнований. Тем не менее, спортсмены показали неплохую игру и стремление к победе, — прокомментировали в администрации колледжа.

Состязания проходили 17 и 19 апреля. (ео)