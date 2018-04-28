Ещё
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялся в клипе Филиппа Киркорова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялся в клипе Филиппа Киркорова 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: Letidor.ru
Юный Саша Плющенко, 5-летний сын фигуриста и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, не только делает успехи в фигурном катании и покоряет модный олимп, появляясь на обложках и участвуя в fashion-показах, но и пробует себя в качестве актера. Малыш принял участие в съемках клипа Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий». Выход ролика звездная мама Яна Рудковская анонсировала в личном блоге: Отметим, в ходе клипа персонаж Саши Плющенко получает в руки бутылку с алкоголем — и делает из нее глоток. В весьма неожиданном и провокационном видеоролике, помимо Яны Рудковской и ее малыша, снялись Григорий Лепс, Николай Басков, Ольга Бузова и другие отечественные звезды. Напомним, продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко поженились в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр. Также продюсер воспитывает сыновей Андрея (2001 года рождения) и Николая (2002) от брака с миллиардером Виктором Батуриным (старший мальчик — приемный). У спортсмена от предыдущих отношений есть сын Егор (2006). Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!
Letidor.ru: последние новости
Тест: на королеву какой страны вы похожи Сергей Лазарев показал уникальные архивные видео с маленьким сыном Тест: узнайте, как зовут вашего внутреннего ребенка
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8022
Умерла 15-летняя российская сноубордистка56
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»289
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского10
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение