Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялся в клипе Филиппа Киркорова 

Юный Саша Плющенко, 5-летний сын фигуриста и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, не только делает успехи в фигурном катании и покоряет модный олимп, появляясь на обложках и участвуя в fashion-показах, но и пробует себя в качестве актера. Малыш принял участие в съемках клипа Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий». Выход ролика звездная мама Яна Рудковская анонсировала в личном блоге: Отметим, в ходе клипа персонаж Саши Плющенко получает в руки бутылку с алкоголем — и делает из нее глоток. В весьма неожиданном и провокационном видеоролике, помимо Яны Рудковской и ее малыша, снялись Григорий Лепс, Николай Басков, Ольга Бузова и другие отечественные звезды. Напомним, продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко поженились в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр. Также продюсер воспитывает сыновей Андрея (2001 года рождения) и Николая (2002) от брака с миллиардером Виктором Батуриным (старший мальчик — приемный). У спортсмена от предыдущих отношений есть сын Егор (2006). Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!