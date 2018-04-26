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Жером Боатенг — о своей травме: Жизнь полна неудач
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Жером Боатенг — о своей травме: Жизнь полна неудач 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, игрок сборной Германии досрочно покинул поле из-за травмы приводящей мышцы левого бедра.
Карвахаль получил травму и пропустит матчи с «Баварией» и «Барселоной»
"Жизнь полна неудач. Теперь моя цель — вернуться в строй к чемпионату мира в России. Я сделаю все для достижения этой цели.
В оставшихся матчах я буду поддерживать свою команду изо всех сил", — написал игрок в своем Twitter.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле уступила "Реалу" со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет в Мадриде 1 мая.
Das Leben ist voller Rückschläge. Lebe, fühle, liebe, lache, weine, spiele, gewinne, verliere, stolpere, falle, aber stehe immer wieder auf 💪🏽🙌🏽 Jetzt heißt es kämpfen, um in Russland dabei zu sein. Dafür werde ich alles geben. pic.twitter.com/f6dh0JW3PS
— Jerome Boateng (@JB17Official) 26 апреля 2018 г.
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