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ФХР поздравила Капризова с днем рождения
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ФХР поздравила Капризова с днем рождения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Федерация хоккея России (ФХР) в своем официальном Твиттере поздравила нападающего ЦСКА Кирилла Капризова с днем рождения. Сегодня, 26 апреля, победителю Олимпиады-2018 исполнился 21 год. — Сегодня празднует день рождения чемпион зимних Олимпийских игр-2018, нападающий национальной сборной России Кирилл Капризов, — говорится в сообщении ФХР. — Поздравляем Кирилла Капризова, желаем долгого и успешного хоккейного пути с большим количеством побед!
🎂 Сегодня празднует день рождения чемпион зимних Олимпийских Игр-2018, нападающий национальной сборной России Кирилл Капризов. Поздравляем Кирилла, желаем долгого и успешного хоккейного пути с большим количеством побед! pic.twitter.com/sTBDFsyzVv
— Хоккей России (@russiahockey) 26 апреля 2018 г.
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