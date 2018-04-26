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Новосибирец снял милое видео с котятами, из-за которых эвакуировали электричку
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Новосибирец снял милое видео с котятами, из-за которых эвакуировали электричку 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Читатель НГС прислал в редакцию видео с котятами, из-за которых днём 26 апреля из электрички Новосибирск — Сокур эвакуировали 166 человек.
«Бомбу вот такую подкинули нам. Сорвали целый электропоезд! А здесь такая вот «бомбёжка», целых четыре заряда», — сообщил читатель в редакцию НГС, представившись помощником машиниста. Он уточнил, что ролик снял сам машинист.
Пассажиров электрички эвакуировали сегодня днём на станции Новосибирск-Южный — в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги пояснили, что в электропоезде находилось 166 человек, а бесхозную коробку заметил контролёр. Всех пассажиров эвакуировали и посадили на другую электричку.
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