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Работа может стать самым личным делом
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Работа может стать самым личным делом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ноябрь 2013-го сегодня кажется ужасно далеким.
А телефон моего тогда еще будущего начальника был ужасно недоступным. Но почему-то уверенность в том, что именно в «Вечерке» — то самое место, где я должна оказаться, звучала громче то длинных, то коротких гудков. Звучала не в ушах — где-то под левой лопаткой. Потом, прорвавшись через их казавшийся бесконечным цикл, я назвала тот период проверкой намерения. А однажды в трубке прозвучало: «Алло! Да, приходи». И начался другой период. Другая жизнь.
Наверное, нигде я не слышала такого оглушительного и искреннего смеха, как в «Вечерке». В первое время даже вздрагивала, когда коллега — источник этой безудержной радости — начинал хохотать. «Увлекается исторической реконструкцией, на побоища ездит… Кстати, в субботу он руководит дежурной бригадой. Приходи к десяти», — шеф давал мини-инструкцию о работе отдела новостей и моих новых «соплеменниках».
А я слушала, впитывала и даже не догадывалась, насколько личным делом станет работа. «Вечерка» умеет делать подарки. Особенно тем, кто способен ждать и продолжать набирать номер телефона, пробиваться сквозь длинные гудки. Счастье за деньги не купишь. Семейное — тем более. А она — подарила. Муж и сегодня все так же весело смеется — уже привычно. И пусть говорят, что газета живет один день. Для нас она стала семейной летописью.
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