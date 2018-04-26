«Милан» интересуется форвардом «Севильи» 

«Милан» заинтересован в услугах нападающего «Севильи» Луиса Мурьеля. Колумбиец рассматривается в качестве замены Николе Калиничу, который покинет клуб летом, сообщает Tuttosport.
Отмечается, что «красно-черные» приоритетом для усиления видят Андреа Белотти и Эдина Джеко, однако непопадание в Лигу чемпионов заставит итальянцев искать более экономные варианты.
27-летний колумбиец уже имеет опыт выступлений в Италии, где защищал цвета «Удинезе», «Лечче» и «Сампдории».
В текущем розыгрыше Примеры Мурьель сыграл 23 поединка, в которых отметился 6 забитыми мячами.