Ещё
«Милан» интересуется форвардом «Севильи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Милан» интересуется форвардом «Севильи» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Милан» заинтересован в услугах нападающего «Севильи» Луиса Мурьеля. Колумбиец рассматривается в качестве замены Николе Калиничу, который покинет клуб летом, сообщает Tuttosport.
Отмечается, что «красно-черные» приоритетом для усиления видят Андреа Белотти и Эдина Джеко, однако непопадание в Лигу чемпионов заставит итальянцев искать более экономные варианты.
27-летний колумбиец уже имеет опыт выступлений в Италии, где защищал цвета «Удинезе», «Лечче» и «Сампдории».
В текущем розыгрыше Примеры Мурьель сыграл 23 поединка, в которых отметился 6 забитыми мячами.
LiveSport.Ru: последние новости
Мутко: Строительство арены в Самаре в целом завершено «Тосно» подаст документы на лицензию УЕФА и планирует закрыть долги Семаку хотелось бы видеть Дзюбу в своей команде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»235
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение