«Милан» интересуется форвардом «Севильи»

Отмечается, что «красно-черные» приоритетом для усиления видят Андреа Белотти и Эдина Джеко, однако непопадание в Лигу чемпионов заставит итальянцев искать более экономные варианты.

27-летний колумбиец уже имеет опыт выступлений в Италии, где защищал цвета «Удинезе», «Лечче» и «Сампдории».

В текущем розыгрыше Примеры Мурьель сыграл 23 поединка, в которых отметился 6 забитыми мячами.