Павлюченко: «Арсенал» не убеждает, поставлю на победу «Атлетико»

Бывший нападающий сборной России, «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико».

«Я все-таки поставлю здесь на победу «Атлетико». Это более организованная команда. Он более мощно выглядит, чем нынешний «Арсенал». Несмотря на то, что «Атлетико» сейчас будет играть на выезде, он найдет пути к воротам «Арсенала». Он привык играть в таких важных матчах в еврокубках. Он здорово умеет действовать на контратаках. Сегодняшний «Арсенал» не убеждает, честно говоря. Довольно молодая команда, которой к тому же не хватает опыта игры на решающих стадиях еврокубков.

Главный фактор в пользу «Атлетико» — организация игры. Его футбол лучше сбалансирован. Все линии выглядят очень мощно. Оборона сильная, но атака не хуже. «Арсенал» любит атаковать большими силами, лезет вперед. Это может быть удобно для «Атлетико», который может пользоваться свободными зонами. К тому же его оборона способна выдержать натиск атаки «Арсенала». Так что моя ставка — победа «Атлетико», — цитирует Павлюченко.