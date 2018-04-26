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Под Воронежем прошёл этап конкурса профмастерства военных полицейских
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Под Воронежем прошёл этап конкурса профмастерства военных полицейских 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Лучшие отправятся на российский этап, который пройдёт на подмосковном полигоне Алабино. Под Воронежем сегодня несколько раз подряд «напали» на патруль военной полиции. Причем, «засада» всегда была в одном и том же месте. А диверсантов всякий раз успешно брали в плен. Так на полигоне Погоново проходит окружной этап конкурса профмастерства военных полицейских. Это, пожалуй, самое зрелищное испытание. Норматива нет — цель сделать всё максимально быстро. Прежде, чем обезвредить врага, полицейские показывают себя и как авторемонтники — бортируют колёса патрульных машин. И всё это после 3-километровой полосы с двумя десятками препятствий. Преодолевали стены и буквально ложились под танки.
Кстати, такую гонку сами участники назвали лёгким заданием. Признались, сложнее после бега далась стрельба из автоматов. За право пройти эти испытания боролись 128 военных полицейских ЗВО. После двух отборочных туров осталось всего 18. Лучшие по итогам этих состязаний отправятся на российский этап. Он пройдёт на подмосковном полигоне Алабино. Кстати, полиции Западного военного округа уже есть чем гордиться и за пределами страны. Диверсантов пока обезвреживают лучше всех. — В прошлом году участвовали, да, мы заняли первое место по патрульной гонке на международном соревновании, показали наилучшие результаты среди всех округов. Вообще, на самом деле всё это пригождается в военной полиции, потому что служба тоже — непростая и нелёгкая. И физическая подготовка должна быть на высшем уровне, — пояснил старший инспектор взвода военной полиции военной комендатуры Твери Руслан Алюшев.
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