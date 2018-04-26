На Левобережной улице состоялись районные соревнования по бадминтону

В субботу, 21 апреля, в лесопарковой зоне по адресу ул. Левобережная, д.11, стр. 3 состоялись районные соревнования по бадминтону, приуроченные к празднованию Всероссийского дня космонавтики. Об этом сообщили в районной управе.

— Соревнования проводились в парном разряде. Победителями и призерами стали: 1 место — Олег Калашников и Александр Кугай; 2 место — Андрей Прусаков и Игорь Кочетов; 3 место — Борис Сташевский и Татьяна Чебатарева, — уточнили в управе.

Организатором мероприятия выступила управа Левобережного района совместно со спортивным клубом «Вымпел». Все участники остались довольны проведенным временем. (ео)