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На Левобережной улице состоялись районные соревнования по бадминтону
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На Левобережной улице состоялись районные соревнования по бадминтону 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
В субботу, 21 апреля, в лесопарковой зоне по адресу ул. Левобережная, д.11, стр. 3 состоялись районные соревнования по бадминтону, приуроченные к празднованию Всероссийского дня космонавтики. Об этом сообщили в районной управе.
— Соревнования проводились в парном разряде. Победителями и призерами стали: 1 место — Олег Калашников и Александр Кугай; 2 место — Андрей Прусаков и Игорь Кочетов; 3 место — Борис Сташевский и Татьяна Чебатарева, — уточнили в управе.
Организатором мероприятия выступила управа Левобережного района совместно со спортивным клубом «Вымпел». Все участники остались довольны проведенным временем. (ео)
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