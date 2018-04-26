Легкоатлетический кросс организуют в Троицке

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В городском округе Троицк 10 мая состоится VI Кубок Спортивно-оздоровительной базы «Лесная» по легкоатлетическому кроссу.

— Это мероприятие проходит у нас каждый год. Первый этап состязаний начнется 10 мая. В этот день все атлеты должны будут преодолеть дистанцию один километр. Регистрация участников начнется в 19:00. Завершится кросс в 21:00, — прокомментировали сотрудники Спортивно-оздоровительной базы «Лесная» городского округа Троицк.

Они добавили, что принять участие в забеге смогут все жители Новой Москвы вне зависимости от возраста.