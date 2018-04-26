На Тарханской улице прошел спортивный праздник

В воскресенье, 22 апреля, центр культуры досуга и спорта «Истоки» района Выхино-Жулебино принял участие в организации и проведении праздничного мероприятия в рамках акции «Миллион деревьев». Мероприятие состоялось возле дома № 1 по улице Тарханская.

Несмотря на холодную погоду, творческие коллективы учреждения выступили с яркой концертной программой. На спортивной площадке был организован товарищеский футбольный матч, а особого внимания участники мероприятия удостоили мастер-класс по игре в большие шахматы. (вт)