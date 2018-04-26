Глушаков на «Открытие Арене»: «Каждому человеку хочется побыть одному дома»

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал фотографию с домашнего стадиона красно-белых «Открытие Арена». По словам игрока, ему захотелось побыть одному. — Каждому человеку иногда хочется побыть одному дома. Я — не исключение, — написал 31-летний полузащитник.

В нынешнем сезоне Глушаков провел 33 матча за красно-белых во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Последнюю игру чемпионата России с «Ахматом» (1:3) хавбек провел в запасе.

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Каждому человеку иногда хочется побыть одному дома. Я — не исключение. #СпартакМойДом #спартак #москва #россия #открытиеарена #стадион #глушаков #repost

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 26 Апр 2018 в 7:38 PDT