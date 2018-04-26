В столице Урала на ночной развоз футбольных болельщиков «спутят» полмиллиона

Мэрия Екатеринбурга ищет организацию, которая займется транспортным обслуживанием фан-зоны в ЦПКиО во время мундиаля. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, речь идет о трамвайных маршрутах, передает "Уралинформбюро"

Выигравший конкурс подрядчик должен будет с 14 июня по 15 июля обеспечить дневной, вечерний и ночной развоз пассажиров по следующим маршрутам: «Фанзона — 7 ключей», «Фанзона — Шарташ», «Фанзона — Фрезеровщиков», «Фанзона — Волгоградская», «Фанзона — Стадион», «Стадион — Фанзона».

Стоимость контракта — 578 000 рублей. Финансировать работу будет федеральный бюджет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 мая. Итоги аукциона подведут 11 мая.

Перевозчикам Екатеринбурга заплатят за футбольных «зайцев»

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.

В дни игр в уральской столице проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро будет бесплатным. Футбольные фанаты при посадке в транспорт должны будут предъявить карту болельщика и входной билет на стадион.