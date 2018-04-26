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В столице Урала на ночной развоз футбольных болельщиков «спутят» полмиллиона
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В столице Урала на ночной развоз футбольных болельщиков «спутят» полмиллиона 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Мэрия Екатеринбурга ищет организацию, которая займется транспортным обслуживанием фан-зоны в ЦПКиО во время мундиаля. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, речь идет о трамвайных маршрутах, передает "Уралинформбюро".
Выигравший конкурс подрядчик должен будет с 14 июня по 15 июля обеспечить дневной, вечерний и ночной развоз пассажиров по следующим маршрутам: «Фанзона — 7 ключей», «Фанзона — Шарташ», «Фанзона — Фрезеровщиков», «Фанзона — Волгоградская», «Фанзона — Стадион», «Стадион — Фанзона».
Стоимость контракта — 578 000 рублей. Финансировать работу будет федеральный бюджет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 мая. Итоги аукциона подведут 11 мая.
Перевозчикам Екатеринбурга заплатят за футбольных «зайцев»
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
В дни игр в уральской столице проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро будет бесплатным. Футбольные фанаты при посадке в транспорт должны будут предъявить карту болельщика и входной билет на стадион.
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